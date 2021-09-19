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ВОЗ: ежегодно на рабочих местах гибнут почти 2 млн человек

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда (МОТ) опубликовали доклад с информацией о том, сколько людей в мире погибает на рабочих местах. Смертей много, но все-таки гораздо меньше, чем 20 лет назад.

ВОЗ: ежегодно на рабочих местах гибнут почти 2 млн человек

Согласно опубликованному совместному отчету ВОЗ и МОТ, в мире на рабочем месте в 2016 году погиб 1,9 млн человек, сообщает Reuters.

«Шокирует, скольких людей каждый год буквально убивает их работа», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В исследовании учитывались 19 факторов, от переработок до вредных испарений.и даже повышенного уровня шума.

Только от переработок умерли 745 тыс. человек, еще 450 тыс. — из-за грязного воздуха. И все-таки это на 14% меньше, чем в 2000 году.

Тедрос Аданом Гебреисус считает, что это исследование должно стать сигналом к действию для всего мира: работодатели должны быть внимательнее к своим работникам.

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Фото: Martin Good/Shutterstock

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