9 апреля состоится день открытых дверей магистерской программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Организатор — кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. Встреча пройдет онлайн, для участия нужно зарегистрироваться.

НИУ ВШЭ проведет день открытых дверей магистерской программы по управлению инновациями