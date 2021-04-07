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НИУ ВШЭ проведет день открытых дверей магистерской программы по управлению инновациями

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

9 апреля состоится день открытых дверей магистерской программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Организатор — кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. Встреча пройдет онлайн, для участия нужно зарегистрироваться.

НИУ ВШЭ проведет день открытых дверей магистерской программы по управлению инновациями

Перед участниками выступят преподаватели и руководители направлений:

  • Игорь Агамирзян — профессор, кандидат физико-математических наук, вице-президент НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой менеджмента инноваций, академический руководитель магистерской программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании»;
  • Татьяна Строганова — академический руководитель магистерской программы «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании», начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ, заместитель заведующего кафедрой менеджмента инноваций;
  • Надежда Мангутова — руководитель направления по работе с абитуриентами кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;
  • Евгений Савелёнок — доцент кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, руководитель научно-исследовательского семинара;
  • Дмитрий Огнёв — старший преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ;

Мероприятие начнется в сервисе Zoom в 18:10. Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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