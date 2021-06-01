В Ozon появятся премиум-продавцы и новая программа лояльности

Маркетплейс Ozon с 15 июня обновит программу лояльности добавив кэшбек и введет на своей площадке статус премиум-продавцов, рассказал вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян на онлайн-конференции Com.e on Forum.

Статус премиум смогут получить продавцы, средняя оценка товаров которых не ниже 4,5 баллов. Также премиум-продавцу нужно продавать товары по ценам не выше рыночных. Если продавец получил статус премиум, но потом перестал удовлетворять этим условиям, то маркетплейс даст ему две недели, чтобы он смог исправить ситуацию.

Товары продавцов со статусом премиум будут визуально выделены на виртуальной полке, сообщили в Ozon. Кроме того, добавили в компании, этот статус даст продавцам доступ к уникальной аудитории программы лояльности, средний чек которой выше обычного на 60%.

«Мы сделали по-настоящему коалиционную программу лояльности, значительную часть которой теперь формируют продавцы маркетплейса», – отметил вице-президент Ozon Ваэ Овасапян.

Для категории премиум появится новая программа лояльности с повышенным кэшбэком в виде баллов Ozon, где один балл будет равноценен одному рублю. Базовый кэшбэк составит 5% и будет увеличиваться в период проведения акций. Баллам можно будет оплатить до 99% покупки. В Ozon рассказали, что они будут софинансировать кэшбэк продавцу – как минимум удвоят его.

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Фото на обложке: Ozon