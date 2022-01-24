Panasonic начнет массовое производство аккумуляторов для электромобилей Tesla в 2023 году

Panasonic начнет массовое производство аккумуляторов для электромобилей Tesla в следующем году. Их использование позволит увеличить запаса хода машин на 20%. Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что новые батареи Panasonic будут в 6 раз мощнее предыдущих.

О сроках начала производства новой модели аккумуляторов для электромобилей Tesla пишет Nikkei Asia. Panasonic приступит к массовому выпуску литий-ионных батарей в 2023 году.

В Panasonic не стали подтверждать эту информацию изданию, но отметили, что в текущем году будут думать над тем, как запустить новые модели аккумуляторов в массовое производство. Под эти цели компания модернизирует свой завод в префектуре Вакаяма.

Батареи типа 4680 позволят увеличить запас хода электромобиля Tesla на 20%. На примере Model S – до 750 км для одного заряда аккумулятора, по информации Panasonic. Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что батареи нового поколения будут в 6 раз мощнее предыдущих, а стоимость одного киловатта в час снизится на 14%.

Аккумуляторы 4680 Panasonic представила в октябре 2021 года. Тогда в компании выразили надежду, что их выпуск позволит наладить с Tesla тесные бизнес-связи. В разработку технологии Panasonic инвестировала $705 млн.

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