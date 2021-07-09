Pexels запустила конкурс фото и видео Passport to Russia

Идет прием заявок на конкурс для фотографов и видеографов Passport to Russia от Pexels. Организаторы обещают вручить денежные призы победителям. Присоединиться можно до 31 июля.

Участники могут загрузить на платформу фото или видео, связанные с Россией. Работы должны соответствовать одной из пяти категорий:

еда и напитки;

культура;

природа;

город;

видео.

При этом фото или видео должны быть оригинальными и еще не загруженными на другие ресурсы. Количество материалов не ограничено — но все они будут доступны пользователям фотостока для бесплатного скачивания.

Команда Pexels выберет по пять победителей для каждого из трех призовых мест. Узнать подробности и присоединиться к конкурсу можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash