Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Pexels запустила конкурс фото и видео Passport to Russia

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Идет прием заявок на конкурс для фотографов и видеографов Passport to Russia от Pexels. Организаторы обещают вручить денежные призы победителям. Присоединиться можно до 31 июля.

Pexels запустила конкурс фото и видео Passport to Russia

Участники могут загрузить на платформу фото или видео, связанные с Россией. Работы должны соответствовать одной из пяти категорий:

  • еда и напитки;
  • культура;
  • природа;
  • город;
  • видео.

При этом фото или видео должны быть оригинальными и еще не загруженными на другие ресурсы. Количество материалов не ограничено — но все они будут доступны пользователям фотостока для бесплатного скачивания.

Команда Pexels выберет по пять победителей для каждого из трех призовых мест. Узнать подробности и присоединиться к конкурсу можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Резидент «Сколково» стал лауреатом промышленной премии «Индустрия»
  2. 2 «Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу
  3. 3 «Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторов
  4. 4 Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»
  5. 5 «Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ