Pexels запустила конкурс фото и видео Passport to Russia

Идет прием заявок на конкурс для фотографов и видеографов Passport to Russia от Pexels. Организаторы обещают вручить денежные призы победителям. Присоединиться можно до 31 июля.
Участники могут загрузить на платформу фото или видео, связанные с Россией. Работы должны соответствовать одной из пяти категорий:
- еда и напитки;
- культура;
- природа;
- город;
- видео.
При этом фото или видео должны быть оригинальными и еще не загруженными на другие ресурсы. Количество материалов не ограничено — но все они будут доступны пользователям фотостока для бесплатного скачивания.
Команда Pexels выберет по пять победителей для каждого из трех призовых мест. Узнать подробности и присоединиться к конкурсу можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Резидент «Сколково» стал лауреатом промышленной премии «Индустрия»
- 2 «Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу
- 3 «Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторов
- 4 Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»
- 5 «Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса