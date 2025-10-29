PayPal интегрируется с ChatGPT и повышает прогноз прибыли — акции платежной системы выросли почти на 10%
Умный ИИ: в ChatGPT можно будет купить товар через PayPal
PayPal повысила прогноз по прибыли на 2025 год и объявила о партнёрстве с OpenAI для интеграции своего цифрового кошелька в ChatGPT. Новости вызвали рост акций компании на 9,8% в Нью-Йорке — крупнейший внутридневной скачок за последние шесть месяцев. Несмотря на позитивные результаты, руководство PayPal предупредило о признаках замедления потребительской активности в США.
PayPal держит курс на устойчивое развитие
По данным Bloomberg, на фоне стабилизации спроса со стороны пользователей PayPal улучшила прогноз по скорректированной прибыли на акцию с диапазона $5,15–$5,30 до $5,35–$5,39. Компания также объявила о запуске новой дивидендной программы — в текущем квартале выплаты составят $0,14 на акцию.
Генеральный директор Алекс Крисс отметил, что PayPal стала «более сильной компанией, чем два года назад». По его словам, у нее есть «чёткая стратегия, конкурентные преимущества и высокая динамика исполнения».
Акции PayPal впервые с начала года поползли вверх
Акции PayPal, которые с начала года потеряли почти 18%, подскочили на 9,8%. Это стало крупнейшим внутридневным ростом с апреля, когда котировки компании также реагировали на сильные финансовые показатели.
Инвесторы положительно оценили как рост прибыли, так и технологические инициативы, укрепляющие позиции PayPal в сфере искусственного интеллекта.
OpenAI — не единственный ИИ-партнер PayPal
Партнёрство с OpenAI стало частью новой инициативы PayPal под названием Agentic Commerce Services, которая позволяет бизнесам размещать свои товары сразу в нескольких больших языковых моделях (LLM).
Компания также сотрудничает с Google, Mastercard и Perplexity, расширяя свою экосистему платёжных решений.
OpenAI, в свою очередь, продолжает развивать коммерческие функции ChatGPT. Первой подобной сделкой стала интеграция с платежной системой Stripe в сентябре 2025 года. Пользователи внутри ChatGPT могут покупать товары с онлайн-площадки изделий ручной работы Etsy. В дальнейшем функцию обещали расширить на e-commerce платформу Shopify.
Потребительские расходы замедляются
Несмотря на сильные результаты, PayPal отмечает первые признаки сдержанности среди американских покупателей. Финансовый директор Джейми Миллер предупредила, что снижение среднего размера заказов и осторожность потребителей могут замедлить реализацию долгосрочных финансовых целей PayPal.
В третьем квартале транзакционные и кредитные убытки компании выросли на 37% в годовом выражении до $483 млн, превысив ожидания аналитиков ($479 млн).
При этом общий объём платежей (TPV) увеличился на 8% — до $458,1 млрд, превысив прогноз в $450,3 млрд. Доход от транзакций после вычета расходов (transaction margin dollars) достиг $3,87 млрд.
Контекст
Сочетание роста прибыли, дивидендных выплат и технологических партнёрств укрепляет позиции PayPal как игрока нового поколения на рынке цифровых платежей. Интеграция с OpenAI открывает для компании новые каналы взаимодействия с пользователями и создаёт конкурентное преимущество в сфере AI-коммерции. Однако замедление потребительских расходов остаётся ключевым риском для компании в ближайшие кварталы.
