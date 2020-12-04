«Сбер» и SberCloud представили платформу для работы с искусственным интеллектом ML Space

Входящий в экосистему «Сбера» SberCloud представил облачную платформу Machine Learning Space (ML Space) полного цикла разработки и реализации AI-сервисов для бизнеса любого размера. Одновременно с запуском платформы стартует программа грантов «ML Space для бизнеса».

Платформа ML Space содержит инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых мощностях SberCloud.

«Сейчас, по нашим оценкам, в процессе работы над ИИ-решениями только 30% времени специалистов уходит на обучение моделей. Всё остальное — на подготовку к нему и другую рутину. Мы хотим, чтобы люди могли уделить непосредственно обучению моделей 99% своего внимания», — пояснил исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

Платформу уже используют команды самой компании, среди которых SberDevices и «Центр речевых технологий». Для всех остальных сервис станет доступен с 12 декабря 2020 года.

Представители «Сбера» обещают, что цены на использование ML Space будут самыми низкими в сравнении с аналогичными предложениями и будут тарифицироваться по принципу Pay-As-You-Go (оплата по мере потребления).

Также в честь запуска платформы ML Space «Сбер» объявил о старте программы грантов «ML Space для бизнеса».

Сообщается, что любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения. Подробности участия и сроки реализации программы не уточняются.

Ранее «Сбер» и венчурная компания 500 Startups начали приём заявок на участие в третьей волне международного акселератора IT-стартапов Sber500.

Также компания объявила о создании первого в отечественной истории института для изучения искусственного интеллекта, его планируют открыть в Москве в январе 2021 года.

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