Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Объявлены итоги соревнования по анализу данных Sibur Challenge 2020

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Завершился онлайн-чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2020. Организаторами выступила IТ-компания «Сибур Диджитал» совместно с сообществом AI Community. Об этом Rusbase сообщили представители компании.

Объявлены итоги соревнования по анализу данных Sibur Challenge 2020

Чемпионат по Data Science проходил в третий раз. В этот раз он не был ограничен географически, число участников на платформе достигло 1870 человек. Задачи решали 406 участников: применяли машинное обучение для автоматизации процессов продаж и создавали прогноз состава поступающего сырья.

«Чем больше мы цифровизируем процессы компании, тем больше появляется возможностей для применения машинного обучения. С первого Sibur Сhallenge мы решили, что будем давать сообществу только реальные кейсы и данные. По традиции, даем 2 задачи из разных доменов, что позволяет применить широкий набор аналитических компетенций»,  — уточнил руководитель Центра аналитики «Сибур Диджитал» Алексей Винниченко.

Победителями стали десять команд, представивших лучшие решения. Они разделили между собой 1 млн рублей (список победителей доступен на сайте чемпионата). Призы также были предусмотрены в номинациях «Лучшее решение по мнению сообщества» и «Лучший внешний источник данных по мнению экспертов».

Фото: AePatt Journey / Shutterstock

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

28 декабря 2020

BuildTech Московский акселератор

31 декабря 2020

Премия Rusbase Digital Awards 2021

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма