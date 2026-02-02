Почта России запустила доставку посылок по номеру телефона

Почта России запустила возможность отправлять посылки, используя только номер телефона получателя. Теперь отправителю не нужно указывать точный адрес или полное имя человека — достаточно назвать мобильный номер в международном формате. Главное условие для отправления посылок таким способом — получатель должен подключить услугу.

При отправке из отделения клиенту нужно назвать номер телефона работнику Почты

Для отправления бандероли из отделения Почты посетителю необходимо назвать номер телефона работнику Почты России. При оформлении доставки через онлайн-сервис необходимо предоставить номер при оформлении посылки.

Для того чтобы получить отправление по номеру телефона, адресат должен согласиться на оформление услуги. Это можно сделать через личный кабинет пользователя на сайте Почты России или с помощью мобильного приложения компании.

Если у пользователя оформлена простая электронная подпись, то подключение услуги происходит в более быстром режиме. Также подпись можно создать через портал Госуслуг, что позволяет подключить функцию отправления посылок без визита в отделение.

Услуга подключения — бесплатная, оплачиваются только тарифы доставки

Посылка будет храниться в отделении Почты до того момента, пока получатель не придет за ней сам. Услуга подключения бесплатная — клиенту нужно оплатить только классические тарифы доставки. Почтовый идентификатор посылки автоматически появляется у получателя в приложении или личном кабинете на сайте.

Забрать посылку можно в отделении Почты, привязанному к адресу в личном кабинете пользователя. Такой подход снижает риск ошибок при указании адреса и ускоряет получение посылки, подчёркивает пресс-служба Почты России.

Цель Почты России — создание комфорта для клиентов

Первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин сообщил, что механизм оформления посылки упростился и стал быстрее, так как теперь адресантам не требуется вводить адрес и полное имя получателя.

Цыпин подчеркнул, что использование мобильного телефона в качестве идентификатора личности делает сервис удобным и современным, а совершенствование цифровых проектов направлено на то, чтобы сделать взаимодействие с Почтой более комфортным для клиентов.

Контекст

С января 2026 года Почта России упростила онлайн-отправку: ярлык с данными получателя и отметкой об оплате можно распечатать в любом отделении связи. Нововведение избавляет клиентов от необходимости самостоятельно готовить маркировку для посылок и писем.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно заказать печать ярлыка в разделе на сайте или в мобильном приложении. Если клиент забыл это сделать заранее, оператор сможет распечатать ярлык на месте при приёме отправления.