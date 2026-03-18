Почти 80% IT-систем компаний в России уязвимы перед хакерами: главная проблема — слабые пароли и устаревшее ПО
Повторное использование паролей и ошибки в настройке доступа позволяют хакерам захватывать домены и базы данных
Хакеры могут получить доступ к внутренним данным почти 78% IT-систем российских компаний, пишет Forbes со ссылкой на исследование «Солар». Ключевые уязвимости — слабые пароли, ошибки в настройке доступа и устаревшее ПО. Результаты исследования показывают, что проблемы носят системный характер и затрагивают как коммерческий сектор, так и государственные организации.
73% сотрудников используют ненадежные или повторяющиеся пароли
Специалисты DSEC, входящей в структуру «Солар», проанализировали защиту 390 проектов по итогам 2025 года. В 73% случаев работники применяли либо стандартные пароли, либо одни и те же комбинации для нескольких учётных записей.
Как указывают аналитики, такая практика позволяет злоумышленникам, получив доступ к одной учетной записи, быстро распространить её по всей инфраструктуре компании. Повторное использование паролей фиксировалось в 20% проектов и значительно повышало риск компрометации сразу нескольких систем.
87% компаний уязвимы изнутри — слабые пароли, устаревшее ПО и ошибки доступа
В ходе имитации внутренних атак в корпоративных системах специалисты обнаружили уязвимости в 87% изученных проектов. В большинстве случаев нарушитель мог установить контроль над доменом, получить доступ к базам данных и иным объектам, имеющим критическое значение для организации.
Среди ключевых проблем внутреннего периметра: слабые или стандартные пароли (53% проектов), использование ПО с известными уязвимостями (42%) и ошибки в настройке контроля доступа (37%). Также фиксировались уязвимости в центрах сертификации (22%).
78% компаний можно взломать извне — через уязвимости в доступе
Проверка внешнего периметра показала, что в 78% исследованных проектов существовала техническая возможность для злоумышленника проникнуть во внутреннюю сеть и получить доступ к серверам либо конфиденциальной информации.
Наиболее распространенные уязвимости включают ошибки настройки доступа (33%), устаревшее программное обеспечение (28%), возможность внедрения вредоносного SQL-кода (20%) и использование слабых словарных паролей (20%). В 13% случаев злоумышленники могли запускать вредоносные команды на серверах.
Число кибератак на российские компании может вырасти на треть в 2026 году
Эксперты отмечают, что уязвимости в базовых настройках безопасности становятся ключевым фактором роста числа атак. По данным Positive Technologies, на которые ссылается Forbes, в 2026 году число успешных кибератак на российские компании может вырасти на 30–35%, особенно в IT и телеком-секторе.
До этого в «Солар» также информировали о том, что у каждой пятой организации из финансовой сферы уже замечены следы деятельности профессиональных хакеров.
