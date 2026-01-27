Чек-лист: Евгений Касперский, «Лаборатория Касперского»
Основатель «Лаборатории Касперского» ответил на 32 блицвопроса редакции Russian Business
В постоянной рубрике «Чек-лист» — Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского». Человек, который катается по Якутии на внедорожниках, а вместо вечеринки выбирает долину Ярлу на Алтае. Он пьёт китайский чай и камчатскую минеральную воду, читает Пелевина, ходит босиком и не пользуется смартфоном. Знакомимся ближе с человеком, которому не нужны алиби и подарки.
Автомобиль. По Москве не езжу. Следующая большая поездка на машине — Якутия, там нужен мощный внедорожник.
Алиби. Не помню, чтобы приходилось оправдываться. Люди ошибаются, я спокойно признаю ошибки. Алиби не требуется.
Блюдо. Унаги, японский угорь. Но именно в Японии.
Вечеринка. Была недавно идеальная: долина Ярлу, Горный Алтай. Там другая энергетика: трава зеленее, вода вкуснее и в целом чувствуешь себя как-то лучше и ярче. Настроение отличное без всяких стимуляторов. Ну плюс ко всему там ещё и просто волшебные пейзажи.
Враг. Негодяи, с которыми приходится бороться. Хотя точнее будет сказать, что они преступники и нарушители, которые дают мне работу, так что это я для них — враг.
Город. Сингапур. Очень технологичный и красивый. Когда я там впервые оказался, написал: «„Незнайку в Солнечном городе“ можно снимать без декораций».
День рождения. Где-нибудь подальше и повыше. Не люблю праздновать, поэтому стараюсь в день рождения уехать куда-нибудь.
Друг. Все мои друзья внутри компании. Походы, путешествия, работа — всё со своей командой.
Женщина. Жена у меня китаянка. Сейчас дома, с детьми.
Завтрак. Азиатская кухня. А что, у меня есть выбор? (Смеётся.) Считаю, что самые удачные кухни — китайская и японская. И японская кухня — это не только суши, сашими и мисо-суп.
Коктейль. Джин-тоник.
Команда. «Всем работать» — моя любимая фраза, я так заканчиваю выступления перед сотрудниками. Как-то на общем собрании ребята решили пошутить, и в номинации «Команда года» победила команда «Всем работать» — было очень смешно.
Комплимент. Лучший комплимент — хорошо сделанная работа.
Конкурент. Тот, у кого можно чему-то научиться в моём бизнесе.
Лучшая черта. У меня их много. Допустим, скромность.
Отдых. Приключение, перезагрузка. Не пляж.
Место силы. Алтай. Не то чтобы самые красивые горы, но там особая созерцательность. Для отпуска и перезагрузки — место силы.
Напиток. Чай. Супруга из чайной семьи, мой чай никогда не был в магазине, я знаю тех китайцев, которые его собирали. Из минеральной воды — вулканическая Малкинская № 1 с Камчатки, она почему-то действительно вкусная.
Художественная книга. «Айфак-10» Пелевина. Если коротко, это детективно-порнографический роман о современном искусстве и искусственном интеллекте. В широком смысле книга отвечает на вопрос физика Ферми: «Где все?» Ведь если жизнь появляется на планетах типа Земли, во Вселенной должно быть множество цивилизаций. А где все-то? Так вот, Пелевин отвечает на этот вопрос — и ответ вам не понравится.
Обувь. Беговые кроссовки и хорошие трекинговые ботинки. Ещё люблю ходить босиком там, где это возможно.
Недостаток. Лень.
Одежда. Джинсы и рубашка.
Опоздание. Отношусь терпимо.
Погода. Солнечная и ясная. Мокнуть под дождём, наверное, никто не любит.
Мобильное приложение. Нет таких. Я не пользуюсь смартфоном.
Произведение искусства. Слон Сальвадора Дали. Их в мире всего 14: он сам сделал форму, отлил 14 штук и форму сломал. Мы торговались за этого слона на аукционе, было непросто, но теперь он наш. Стоит в холле в нашем московском офисе.
Раздражающий фактор. Когда кто-то ведёт себя шумно в общественном месте.
Слово-паразит. Я их лечу. Специально тренирую речь, так что умею говорить осмысленно.
Фильмы. «Солярис», «Сталкер», «Пятый элемент». Но самый гениальный — «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.
Хобби. Работа.
Часы. У меня нет часов. Даже если дарят, не ношу.
Подарок. Никакого не надо. У меня всё есть.
- 1 «Деньги — не самоцель»: Александр Жаров — о миссии Газпром-Медиа и планах остаться в истории Глава Газпром-Медиа Александр Жаров — о миссии холдинга 26 января 2026, 19:30
- 2 Психолог онлайн: цены на консультации в 2026-м и сервисы, чтобы найти специалиста в интернете Средний чек, чем отличаются платформы от агрегаторов и когда онлайн-терапия не подходит 23 января 2026, 17:17
- 3 40% россиян мотивирует работать не руководство, а стремление к саморазвитию: критика помогает лишь 7% сотрудников Саморазвитие — главная причина работать для 40% россиян 19 января 2026, 13:00
- 4 Россияне готовы тратить до 25% дохода на онлайн-образование: треть не против купить курс дороже 50 тыс. ₽ Россияне готовы тратить 25% дохода на онлайн-курсы 16 января 2026, 10:45