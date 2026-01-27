Чек-лист: Евгений Касперский, «Лаборатория Касперского»

В постоянной рубрике «Чек-лист» — Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского». Человек, который катается по Якутии на внедорожниках, а вместо вечеринки выбирает долину Ярлу на Алтае. Он пьёт китайский чай и камчатскую минеральную воду, читает Пелевина, ходит босиком и не пользуется смартфоном. Знакомимся ближе с человеком, которому не нужны алиби и подарки.

Автомобиль. По Москве не езжу. Следующая большая поездка на машине — Якутия, там нужен мощный внедорожник.

Алиби. Не помню, чтобы приходилось оправдываться. Люди ошибаются, я спокойно признаю ошибки. Алиби не требуется.

Блюдо. Унаги, японский угорь. Но именно в Японии.

Вечеринка. Была недавно идеальная: долина Ярлу, Горный Алтай. Там другая энергетика: трава зеленее, вода вкуснее и в целом чувствуешь себя как-то лучше и ярче. Настроение отличное без всяких стимуляторов. Ну плюс ко всему там ещё и просто волшебные пейзажи.

Враг. Негодяи, с которыми приходится бороться. Хотя точнее будет сказать, что они преступники и нарушители, которые дают мне работу, так что это я для них — враг.

Город. Сингапур. Очень технологичный и красивый. Когда я там впервые оказался, написал: «„Незнайку в Солнечном городе“ можно снимать без декораций».

День рождения. Где-нибудь подальше и повыше. Не люблю праздновать, поэтому стараюсь в день рождения уехать куда-нибудь.

Друг. Все мои друзья внутри компании. Походы, путешествия, работа — всё со своей командой.

Женщина. Жена у меня китаянка. Сейчас дома, с детьми.

Завтрак. Азиатская кухня. А что, у меня есть выбор? (Смеётся.) Считаю, что самые удачные кухни — китайская и японская. И японская кухня — это не только суши, сашими и мисо-суп.

Коктейль. Джин-тоник.

Команда. «Всем работать» — моя любимая фраза, я так заканчиваю выступления перед сотрудниками. Как-то на общем собрании ребята решили пошутить, и в номинации «Команда года» победила команда «Всем работать» — было очень смешно.

Комплимент. Лучший комплимент — хорошо сделанная работа.

Конкурент. Тот, у кого можно чему-то научиться в моём бизнесе.

Лучшая черта. У меня их много. Допустим, скромность.

Отдых. Приключение, перезагрузка. Не пляж.

Место силы. Алтай. Не то чтобы самые красивые горы, но там особая созерцательность. Для отпуска и перезагрузки — место силы.

Напиток. Чай. Супруга из чайной семьи, мой чай никогда не был в магазине, я знаю тех китайцев, которые его собирали. Из минеральной воды — вулканическая Малкинская № 1 с Камчатки, она почему-то действительно вкусная.

Художественная книга. «Айфак-10» Пелевина. Если коротко, это детективно-порнографический роман о современном искусстве и искусственном интеллекте. В широком смысле книга отвечает на вопрос физика Ферми: «Где все?» Ведь если жизнь появляется на планетах типа Земли, во Вселенной должно быть множество цивилизаций. А где все-то? Так вот, Пелевин отвечает на этот вопрос — и ответ вам не понравится.

Обувь. Беговые кроссовки и хорошие трекинговые ботинки. Ещё люблю ходить босиком там, где это возможно.

Недостаток. Лень.

Одежда. Джинсы и рубашка.

Опоздание. Отношусь терпимо.

Погода. Солнечная и ясная. Мокнуть под дождём, наверное, никто не любит.

Мобильное приложение. Нет таких. Я не пользуюсь смартфоном.

Произведение искусства. Слон Сальвадора Дали. Их в мире всего 14: он сам сделал форму, отлил 14 штук и форму сломал. Мы торговались за этого слона на аукционе, было непросто, но теперь он наш. Стоит в холле в нашем московском офисе.

Раздражающий фактор. Когда кто-то ведёт себя шумно в общественном месте.

Слово-паразит. Я их лечу. Специально тренирую речь, так что умею говорить осмысленно.

Фильмы. «Солярис», «Сталкер», «Пятый элемент». Но самый гениальный — «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.

Хобби. Работа.

Часы. У меня нет часов. Даже если дарят, не ношу.

Подарок. Никакого не надо. У меня всё есть.