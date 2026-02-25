Чек-лист: Анна Симакова, «Три сестры»

В постоянной рубрике «Чек-лист» — Анна Симакова, управляющий партнёр клиники реабилитации «Три сестры». Женщина, которая выбирает смелость вместо оправданий, не выносит переговорок без окон и точно знает, что идеальный автомобиль — Range Rover английской королевы. В её ответах прямота, масштаб мышления и внимание к деталям, из которых складывается и бизнес, и личная история.

Автомобиль. Range Rover английской королевы.

Алиби. Без алиби, признаться и предложить решение.

Блюдо. Салат с бакинскими помидорами.

Вечеринка. Маленькое чёрное платье и джаз.

Враг. Человек, который забыл, что мы друзья.

Город. Рим.

День рождения. Идеально, чтобы в этот день состоялась премьера моего фильма.

Друг. Тот, кто помнит, что мы вместе.

Женщина. Независимая, сияющая.

Завтрак в будни. Кофе, терраса, солнечные очки.

Завтрак в выходные. Муж, кофе, терраса, солнечные очки.

Имя. Влад.

Коктейль. Шампанское с кусочком льда.

Команда. Работаем вместе в клинике «Три сестры».

Конкурент. Что значит это слово?

Комплимент. От шефа.

Лучшая черта. Смелость.

Место силы. Красная Поляна.

Напиток. Газированная вода с лимоном.

Недостаток. Я замужем.

Нон-фикшен-книга. «От хорошего к великому», Джим Коллинз.

Обувь. Бархатные босоножки.

Одежда. Платье.

Опоздание. Если опоздаю, то угощаю.

Оправдание. Как можно раньше заметить, что начала это делать, и прекратить.

Отбой. Тепло наших тел и морозный воздух.

Отдых. В горах.

Отпуск. С мужем.

Перекус. Йогурт.

Песня. «Любовь всегда права», Майя Кристалинская

Питомец. Самоед

Погода. Сентябрь, солнце, +17.

Подарок. От Тиффани.

Подъём. Яркое солнце и кофе в постель.

Приложение. Телеграм.

Произведение искусства. Боттичелли, «Весна»

Путешествие. Жизнь.

Раздражающий фактор. Когда переговорка без окна.

Свидание. Идеальное то, которое он спланировал до мелочей, и для меня это сюрприз.

Сериал. «17 мгновений весны».

Слабость. Селёдка под шубой.

Слово-паразит. Соответственно.

Совет. Он должен быть таким, чтобы его можно было применить сегодня.

Спорт. Йога.

Сумка. Идеальная та, куда поместится банковская карточка, телефон и помада.

Фильм. «Психо», Хичкок.

Хобби. Кинорежиссура.

Художественная книга. «Чемодан», Довлатов.

Худшая черта. Ревность.