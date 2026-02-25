Чек-лист: Анна Симакова, «Три сестры»
Руководительница клиники «Три сестры» ответила на 49 блицвопросов Russian Business
В постоянной рубрике «Чек-лист» — Анна Симакова, управляющий партнёр клиники реабилитации «Три сестры». Женщина, которая выбирает смелость вместо оправданий, не выносит переговорок без окон и точно знает, что идеальный автомобиль — Range Rover английской королевы. В её ответах прямота, масштаб мышления и внимание к деталям, из которых складывается и бизнес, и личная история.
Автомобиль. Range Rover английской королевы.
Алиби. Без алиби, признаться и предложить решение.
Блюдо. Салат с бакинскими помидорами.
Вечеринка. Маленькое чёрное платье и джаз.
Враг. Человек, который забыл, что мы друзья.
Город. Рим.
День рождения. Идеально, чтобы в этот день состоялась премьера моего фильма.
Друг. Тот, кто помнит, что мы вместе.
Женщина. Независимая, сияющая.
Завтрак в будни. Кофе, терраса, солнечные очки.
Завтрак в выходные. Муж, кофе, терраса, солнечные очки.
Имя. Влад.
Коктейль. Шампанское с кусочком льда.
Команда. Работаем вместе в клинике «Три сестры».
Конкурент. Что значит это слово?
Комплимент. От шефа.
Лучшая черта. Смелость.
Место силы. Красная Поляна.
Напиток. Газированная вода с лимоном.
Недостаток. Я замужем.
Нон-фикшен-книга. «От хорошего к великому», Джим Коллинз.
Обувь. Бархатные босоножки.
Одежда. Платье.
Опоздание. Если опоздаю, то угощаю.
Оправдание. Как можно раньше заметить, что начала это делать, и прекратить.
Отбой. Тепло наших тел и морозный воздух.
Отдых. В горах.
Отпуск. С мужем.
Перекус. Йогурт.
Песня. «Любовь всегда права», Майя Кристалинская
Питомец. Самоед
Погода. Сентябрь, солнце, +17.
Подарок. От Тиффани.
Подъём. Яркое солнце и кофе в постель.
Приложение. Телеграм.
Произведение искусства. Боттичелли, «Весна»
Путешествие. Жизнь.
Раздражающий фактор. Когда переговорка без окна.
Свидание. Идеальное то, которое он спланировал до мелочей, и для меня это сюрприз.
Сериал. «17 мгновений весны».
Слабость. Селёдка под шубой.
Слово-паразит. Соответственно.
Совет. Он должен быть таким, чтобы его можно было применить сегодня.
Спорт. Йога.
Сумка. Идеальная та, куда поместится банковская карточка, телефон и помада.
Фильм. «Психо», Хичкок.
Хобби. Кинорежиссура.
Художественная книга. «Чемодан», Довлатов.
Худшая черта. Ревность.
