Студия «Толк» и агентство «Шишки» придумают подкаст для бренда в прямом эфире

24 июня состоится прямой эфир с основательницей студии «Толк» Кристиной Вазовски и основателем агентства «Шишки» Михаилом Шишкиным. Ведущие бесплатно придумают идею подкаста для компании. Подать заявку можно до 21 июня.

Кроме того, ведущие придумают темы для выпусков и расскажут, как генерировать идеи с помощью карточек Triggers.

К эфиру можно присоединиться в качестве зрителя — для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Зрители получат возможность участвовать в брейншторме.

Этот публичный питч — экспериментальный для нас проект, которым мы хотим донести две идеи. Первая — о том, как сильно мы верим в подкастинг в России, в его уверенный рост и расширение аудитории до уровня англоязычных проектов, где конкуренция уже давно есть на уровне ниш.



А вторая — нам сильно хочется, чтобы аудио-проекты не просто запускались, а были качественными и нужными этой большой аудитории. Как раз со вторым мы пригласили помочь команду Миши Шишкина, дизайн-агентство “Шишки” и их проект — карточки Triggers, с помощью которых мы вместе придумаем подкаст для бренда.



На самом деле есть еще и третья идея-миссия — просветительская, где мы верим, что своим запалом на подкасты можем заразить всех: слушать, создавать свои, брендовые, корпоративные, какие душе захочется. Кристина Вазовски, основательница студии «Толк»

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash