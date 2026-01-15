Помощь приютам — от METRO: в 15 торговых центрах появились боксы, куда можно положить корм для бездомных животных
В METRO появились благотворительные боксы для корма животным
В торговых центрах METRO начали устанавливать специальные боксы для сбора корма бездомным животным. Сеть магазинов реализует проект совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Первые 15 точек приёма пожертвований уже открылись в Москве и Московской области, и инициативу планируют расширить на другие регионы России.
Помощь с питанием даёт приютам ресурс на уход и социализацию животных
По данным фонда «Банк еды «Русь», корм остаётся одной из самых крупных статей расходов для приютов. В отдельных случаях на него приходится до 40–50% всех регулярных затрат.
Теперь посетители торговых центров METRO могут купить сухой или влажный корм для кошек и собак и оставить его в специальном боксе. Собранный корм фонд «Банк еды «Русь» централизованно передаёт в подшефные приюты.
По данным организаций, такая поддержка позволит приютам снизить финансовую нагрузку и направить ресурсы на ветеринарную помощь, лечение, социализацию животных и обустройство самих приютов.
Главный плюс проекта — «не нужно специально куда-то ехать»
В METRO говорят, что проект задуман так, чтобы покупатели могли помогать регулярно и без лишних действий.
«Мы не просто оказываем помощь, а создаем инфраструктуру, которая позволяет каждому, кто разделяет наши ценности, легко сделать конкретное доброе дело», – директор по коммуникациям и устойчивому развитию METRO отметила Анна Щепилова.
Сооснователь и президент фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова отметила, что такой подход делает благотворительность удобнее.
«Такие удобные форматы благотворительности позволяют вовлекать больше людей <...> Не нужно специально куда-то ехать — достаточно купить корм, оплатить его на кассе и оставить его в специальном боксе», – пояснила Юлиа Назарова.
В планах — масштабирование
В ближайших планах партнёров — увеличение количества боксов и расширение географии проекта. METRO и фонд «Банк еды «Русь» рассчитывают привлечь больше участников и масштабировать инициативу в регионах.
Проект дополняет системную работу фонда по продуктосбережению: с 2012 года «Банк еды «Русь» распределил более 80 млн кг продуктов и товаров, ежегодно помогая около 2 млн человек и снижая экологическую нагрузку.
