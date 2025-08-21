Pop Mart анонсировал мини-версию Лабубу — акции компании выросли на 12%
У Лабубу появилась мини-версия — цену Pop Mart не анонсирует
Китайская Pop Mart снова радует инвесторов: компания анонсировала мини-версию своей популярной игрушки Labubu. После этого её акции тут же выросли на 12% — это максимум с IPO в 2020-м. Игрушка, которая неожиданно стала символом современной поп-культуры, принесла Pop Mart более трети выручки за полгода.
Мини-монстр — макси-прибыль
Рост котировок на 12% произошёл сразу после телефонной конференции гендиректора бренда Ван Нина с инвесторами. По его словам, новая мини-версия Labubu поступит в продажу уже совсем скоро — на этой неделе.
Игрушка будет выполнена в формате брелока для смартфонов, чтобы поклонники могли носить её всегда при себе. Для Pop Mart это не просто новый продукт, а полноценный драйвер биржи: каждое упоминание о релизе превращается в ралли на рынке акций.
Выручка — +204%, прибыль — +397%
Безумный спрос на «зубастиков» сделал Pop Mart рекордсменом 2025-го. Выручка компании подскочила на 204% и составила 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд), а чистая прибыль выросла на +397% — до 4,57 млрд юаней ($636 млн). Для сравнения: годом ранее динамика по выручке ограничивалась всего 62%. Рыночная стоимость Pop Mart превысила $48 млрд.
Ключевым локомотивом стал бренд The Monsters, куда входит и Labubu: на его долю пришлось 34,7% оборота — 4,81 млрд юаней. Фактически один персонаж вывел Pop Mart в топ мирового рынка collectibles.
Экспансия — сразу на весь мир
Если в Китае Labubu давно стал поп-идолом, то бум по всему миру оказался сюрпризом для компании. Продажи в США за полгода выросли на 1142%, в Азии (без учёта Китая) — на 258%, в Европе и других регионах — на 729%.
Игрушку «продали» публике и селебрити. Rihanna и Dua Lipa демонстрируют своих Labubu в соцсетях, а k-pop-исполнительница Lisa и вовсе выходит с Labubu на сцену.
Очереди, подделки и аукционы
Каждый релиз Pop Mart сопровождается коллапсом: сайт и приложение ложатся, а у магазинов собираются очереди. На волне ажиотажа вырос целый рынок подделок — так называемых «лафуфу». В США и Британии уже предупреждают: такие копии могут быть небезопасны для детей.
Одновременно Labubu вышел в плоскость арт-рынка. В июне на аукционе Yongle в Пекине уникальную фигурку первого поколения продали за 1,08 млн юаней ($150 тыс.), а крупные коллекционные экземпляры уходили за сотни тысяч долларов.
Контекст
Labubu появился в 2019 году как персонаж гонконгского дизайнера Касинга Лунга. Фишкой стали «сюрприз-боксы» — покупатель не знает, какую игрушку получит, пока не откроет коробку. Подобная механика вызывает эффект азартных игр — и делает бренд вирусным.
Сегодня Pop Mart — это не просто производитель игрушек, а главный экспортер китайской поп-культуры. Мини-Лабубу должен закрепить этот статус: если ажиотаж повторится, компания окончательно закрепит за собой место в списке мировых символов массовой культуры.
Фото: VCG / Contributor / Getty images
