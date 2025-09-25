Рекламное направление в «Билайне» возглавит Никита Фоминов

Никита Фоминов, бывший заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса МТС AdTech, продолжит карьеру в «Билайне» и возглавит рекламное направление. Точная должность, которую займёт Фоминов, пока не раскрывается. Среди его задач — автоматизация рекламных инструментов, поиск новых векторов развития и усиление стратегических партнёрств.

Новый этап — реклама в «Билайне»

Никита Фоминов, работавший в МТС с 2022 года, теперь займёт ключевую позицию в «Билайн AdTech», сообщает AdIndex. По информации источников, он может стать вице-президентом. Переход Фоминова в «Билайн» логично вписывается в стратегический фокус оператора на развитии рекламных технологий. На новой должности он будет отвечать за автоматизацию рекламных процессов, а также выход в новые ниши рынка.

Фоминов был одним из ведущих специалистов в области digital-рекламы и развития IT-сервисов в МТС, где под его руководством компания достигла значительных успехов. Он курировал создание стратегии, которая позволила МТС AdTech расти быстрее рынка и подготовить компанию к выходу на IPO.

Ранее Фоминов работал в Tinkoff Digital, Mail.Ru Group, а также занимался мобильными проектами в «Яндексе».

Рекламные перемены в «Билайне»

В рамках обновлённой стратегии развития рекламного подразделения «билайн» сделает акцент на автоматизации рекламных инструментов, включая использование технологий ИИ и больших данных. Это позволит улучшить таргетинг, а также оптимизировать затраты на закупку рекламного инвентаря.

Компания также ставит перед собой задачу усиления стратегических партнёрств в сфере цифровой рекламы, что позволит улучшить позиции на рынке. Ожидается, что с приходом Фоминова, «Билайн» сделает ещё один шаг к расширению своего присутствия в рекламной экосистеме.

Контекст

Переход Фоминова в «Билайн» стал частью более широкой волны кадровых изменений в МТС. Так, по информации AdIndex, летом 2025 года компанию покинул вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Максим Пухальский, а в августе его заменил бывший СМО Lamoda Алексей Кулаков. Он стал новым вице-президентом по маркетингу и клиентскому опыту.

Кроме того, в МТС Медиа назначен новый директор по стратегии Михаил Горфиль, ранее работавший в экосистеме «Сбер»: там он отвечал за стратегию в области развлечений и онлайн-торговли. В его задачи входит разработка долгосрочной стратегии развития и внедрение инновационных моделей монетизации. В МТС Музыка также произошло значительное назначение: Даниил Крючков, бывший топ-менеджер Riot Games, стал новым руководителем сервиса. Его задача — расширение аудитории и запуск новых форматов, включая подкасты и живые эфиры, что должно усилить позиции «МТС Музыки» на конкурентном рынке.