Директором сервиса МТС Музыка назначили Даниила Крючкова

Директором МТС Музыка с 12 сентября стал Даниил Крючков. В его задачи входит расширение аудитории, внедрение персонализированных рекомендаций и развитие каналов для общения артистов с фанатами. В компании считают, что опыт Крючкова в продвижении цифровых продуктов, включая международные проекты Riot Games, поможет укрепить позиции сервиса на российском рынке.

Масштабирование и инновации

Под руководством Даниила Крючкова МТС Музыка будет работать над ростом аудитории и оптимизацией бизнес-стратегий, включая внедрение таких функций, как улучшенные алгоритмы рекомендаций и расширенные плейлисты. В планах — повышение уровня персонализации, запуск новых форматов контента (подкастов, живых сессий и артистических коллабораций) и создание эксклюзивных проектов с музыкантами.

Опыт и достижения нового директора

За плечами Даниила Крючкова более десятилетия профессиональной деятельности в сфере развития брендов и управления крупными цифровыми продуктами. Около восьми лет он посвятил Riot Games, где занимался развитием ключевых проектов компании: от игр League of Legends и VALORANT до анимационного сериала Arcane. Помимо этого, он курировал киберспортивные инициативы и музыкальные проекты Riot, внедряя практики по удержанию и вовлечению пользователей, что обеспечило рост и международное признание продуктов.

МТС Музыка в поисках новых форматов

Алексей Иванов, генеральный директор кластера KION, отметил, что рынок музыкальных стримингов в России переживает быстрые изменения, вызванные внешними и внутренними факторами. По его словам, карьерный бэкграунд Даниила Крючкова позволит сервису не только закрепиться в числе лидеров, но и задать новые правила общения с аудиторией. Руководство компании рассчитывает превратить МТС Музыку в площадку, где артисты и слушатели смогут находить новые форматы общения и совместного творчества.

Музыка как способ передачи эмоций

По словам Даниила Крючкова, музыка для него — это не просто индустрия, а способ передачи идей и человеческих переживаний. Он считает, что МТС Музыка способна стать пространством, где артисты и публика взаимодействуют в разных форматах — от уникальных онлайн-событий до тщательно составленных подборок. По его мнению, именно это сделает сервис более привлекательным и уникальным.

Контекст

МТС Музыка развивается в условиях усиленной конкуренции на рынке стриминга, где большое значение придается качеству интерфейса и персонализации рекомендаций. Назначение Даниила Крючкова подчеркивает стремление компании использовать международный опыт и инновационные подходы, чтобы удерживать текущих пользователей и привлекать новых.