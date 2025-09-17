Директором по стратегии в МТС Медиа назначен Михаил Горфиль

«МТС Медиа» объявила о новом назначении: пост директора по стратегии занял Михаил Горфиль. За его плечами — более десяти лет работы в инвестиционном и стратегическом управлении крупнейшими технологическими группами. В «МТС Медиа» он будет курировать разработку долгосрочного курса развития и внедрение современных моделей монетизации.

Опыт работы в экосистемах

До перехода в «МТС Медиа» Горфиль отвечал за стратегию нефинансовых направлений экосистемы «Сбер». Там он координировал проекты в сфере развлечений и онлайн-торговли — от Okko и «Звука» до «Афиши», а также сервисов «Самокат», «Купер» и «Мегамаркет».

Ранее он также работал в группе ЕСН в качестве инвестиционного директора и принимал участие в запуске платной модели доступа (paywall) в медиахолдинге РБК.

Приоритеты в «МТС Медиа»

В холдинге отмечают, что стратегия компании в ближайшие годы будет сосредоточена на развитии медиавселенных, расширении подписочных сервисов и глубокой работе с пользовательскими данными. Ожидается, что опыт Горфиля в построении экосистемных сервисов и создании бизнес-моделей позволит ускорить масштабирование бизнеса и увеличить эффективность его монетизации.

Сам Михаил Горфиль подчеркнул, что видит своё назначение возможностью реализовать амбициозные планы в период активной трансформации компании. Он отметил, что «МТС Медиа» стоит на пороге серьёзных изменений и имеет шанс укрепить позиции на рынке.

Не первое громкое назначение

В последние месяцы «МТС Медиа» системно усиливает команду топ-менеджеров. Так, 12 сентября директором сервиса «МТС Музыка» стал Даниил Крючков, до этого работавший в Riot Games и отвечавший за международные проекты — от игр League of Legends и VALORANT до анимационного сериала Arcane.

В задачи Крючкова входит расширение аудитории музыкального сервиса, запуск персонализированных рекомендаций и развитие новых форматов — подкастов, живых эфиров и коллабораций с артистами. Руководство холдинга ожидает, что его международный опыт позволит закрепить позиции «МТС Музыки» в условиях высокой конкуренции на рынке.

Контекст

«МТС Медиа» управляет основными развлекательными активами экосистемы МТС — онлайн-кинотеатром KION, телеканалами, продакшн-студиями и цифровыми сервисами. Холдинг активно инвестирует в собственный контент, развивает подписочные модели и уделяет внимание использованию больших данных.

Назначения Михаила Горфиля и Даниила Крючкова показывают: компания делает ставку на управленцев с опытом в экосистемах и международных проектах, рассчитывая именно за счёт кадров усилить конкурентные преимущества и вывести бизнес на новый уровень.

Фото: МТС Медиа