Прототипы нового семейства «АвтоВАЗ» прошли первые испытания

Первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta не только сошли с конвейера «АвтоВАЗа», но и поучаствовали в начальных испытаниях.

Об этом в эксклюзивном интервью «РИА Новостям» сообщил президент компании Максим Соколов.

«В научно-техническом центре "АвтоВАЗа" уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta, — заверил он. — Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности».

Напомним, что в конце августа стало известно, что «АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности. Эта новость касалась всех Lada Granta, выпущенных с 23 августа. Системы ABS в свои автомобили «АвтоВАЗ» планироует вернуть в 2023 году.

Максим Соколов также сообщил, что совет директоров компании одобрил разработку нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей среднеценового сегмента B, ориентированных на городские поездки.

Кроме этого, с 16 мая, когда Renault и российские власти подписали соглашение о передаче бизнеса, стало известно, что под брендом Lada на заводах «АвтоВАЗа» будут собирать Renault Duster.

Фото на обложке: Lada.ru