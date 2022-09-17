Прототипы нового семейства «АвтоВАЗ» прошли первые испытания

Первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta не только сошли с конвейера «АвтоВАЗа», но и поучаствовали в начальных испытаниях.
Об этом в эксклюзивном интервью «РИА Новостям» сообщил президент компании Максим Соколов.
«В научно-техническом центре "АвтоВАЗа" уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta, — заверил он. — Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности».
Напомним, что в конце августа стало известно, что «АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности. Эта новость касалась всех Lada Granta, выпущенных с 23 августа. Системы ABS в свои автомобили «АвтоВАЗ» планироует вернуть в 2023 году.
Максим Соколов также сообщил, что совет директоров компании одобрил разработку нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей среднеценового сегмента B, ориентированных на городские поездки.
Кроме этого, с 16 мая, когда Renault и российские власти подписали соглашение о передаче бизнеса, стало известно, что под брендом Lada на заводах «АвтоВАЗа» будут собирать Renault Duster.
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