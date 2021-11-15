Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Qashqai и X-Trail стали доступны в России по подписке

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Компания Nissan совместно с сервисом «СберАвтоподписка» запустила в России программу долгосрочной аренды Nissan Drive, позволяющую пользоваться автомобилем в течение года с фиксированным ежемесячным платежом.

Qashqai и X-Trail стали доступны в России по подписке

На выбор предложены две модели: полноприводный X-Trail с двигателями 2,0 либо 2,5 литра в вариациях SE Top и LE Top, а также полноприводный Qashqai с двухлитровым мотором в комплектациях LE+ и LE Top, отметили в пресс-службе компании.

Полноприводный Qashqai обойдется от 42 050 рублей в месяц, а X-Trail — от 46 300 рублей. Базовый платеж включает в себя все страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой машины, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.

Цена подписки варьируется в зависимости от ежегодного пробега. Минимальный пробег составляет 20 000 км. Пока подписку на кроссоверы Nissan можно оформить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно планам компании, до конца первого квартала 2022 года по подписке появится около 500 автомобилей.

Помимо японского бренда через «СберАвтоподписку» по подписке можно взять другие модели — от Lada до Porsche. Срок подписки — от полугода до трех лет. В среднем ежемесячный платеж на машину составляет около 1,7–2,2 % от ее розничной стоимости.

Стоит отметить, что у автомобильных брендов в России есть и собственные сервисы подписки. Например, у Skoda можно взять по подписке Karoq или Kodiaq по цене от 45 000 рублей в месяц.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Автомобиль по подписке уже сегодня. Подробнее по ссылке

Фото: пресс-служба Nissan

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 История Rivian: от небольшой мастерской до первого электрического пикапа
  2. 2 Audi e-tron: герой нашего времени?
  3. 3 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?
  4. 4 Как клиенты общаются с бизнесом в 2021 году? Исследование в сферах недвижимости, автобизнеса и медицины
  5. 5 6 сервисов, которые помогут автосалону привлечь и удержать клиентов
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма