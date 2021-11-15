Qashqai и X-Trail стали доступны в России по подписке

Компания Nissan совместно с сервисом «СберАвтоподписка» запустила в России программу долгосрочной аренды Nissan Drive, позволяющую пользоваться автомобилем в течение года с фиксированным ежемесячным платежом.
На выбор предложены две модели: полноприводный X-Trail с двигателями 2,0 либо 2,5 литра в вариациях SE Top и LE Top, а также полноприводный Qashqai с двухлитровым мотором в комплектациях LE+ и LE Top, отметили в пресс-службе компании.
Полноприводный Qashqai обойдется от 42 050 рублей в месяц, а X-Trail — от 46 300 рублей. Базовый платеж включает в себя все страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой машины, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.
Цена подписки варьируется в зависимости от ежегодного пробега. Минимальный пробег составляет 20 000 км. Пока подписку на кроссоверы Nissan можно оформить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно планам компании, до конца первого квартала 2022 года по подписке появится около 500 автомобилей.
Помимо японского бренда через «СберАвтоподписку» по подписке можно взять другие модели — от Lada до Porsche. Срок подписки — от полугода до трех лет. В среднем ежемесячный платеж на машину составляет около 1,7–2,2 % от ее розничной стоимости.
Стоит отметить, что у автомобильных брендов в России есть и собственные сервисы подписки. Например, у Skoda можно взять по подписке Karoq или Kodiaq по цене от 45 000 рублей в месяц.
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Фото: пресс-служба Nissan
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