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Жизнь после QR-кодов: фото и видео пустых ресторанов и кафе в Москве

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Заведения общественного питания в Москве с 28 июня пускают посетителей по QR-кодам, которые могут получить те гости, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест. При этом до 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.

Некоторые пользователи соцсетей пришли в заведения в первый день работы QR-кодов и поделились своими наблюдениями о работе общепита. 

Жизнь после QR-кодов: фото и видео пустых ресторанов и кафе в Москве

Гости публикуют фото и видео почти пустых залов.

Пустуют как рестораны, так и сети быстрого питания.

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Публикация от Marat Murtazin (@mmurtazin)

Фото кофеен «Старбакс» внутри и снаружи. По мнению пользователей, пока почти ни у кого в Москве нет QR-кодов, чтобы посещать заведения.

Немногочисленные гости обедают в одиночестве.

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Публикация от Denis Zaitsev (@denisvzaitsev)

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Публикация от Markiza (@frasnova)

Заведения общепита продолжают подавать заявки на участие в эксперименте. По словам главы департамента торговли столицы Алексея Немерюка, заявки на работу в режиме COVID-free поступили от 6 тысяч ресторанов Москвы. Департамент фиксирует 300 обращений в час.

Также оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник сообщил, что за первые три дня выдачи QR-кодов их получили около 2,5 млн горожан, вакцинированных от COVID-19.

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