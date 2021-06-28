Жизнь после QR-кодов: фото и видео пустых ресторанов и кафе в Москве

Заведения общественного питания в Москве с 28 июня пускают посетителей по QR-кодам, которые могут получить те гости, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест. При этом до 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
Некоторые пользователи соцсетей пришли в заведения в первый день работы QR-кодов и поделились своими наблюдениями о работе общепита.
Гости публикуют фото и видео почти пустых залов.
Пустуют как рестораны, так и сети быстрого питания.
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Вот что QR-код животворящий делает 🤣 pic.twitter.com/2yvjPvZ7ne— Саша / Se®bia /// Foreign agent /// (@SashaSerbia_999) June 28, 2021
Зашёл в Старбакс. Сотрудник отсканировал мой QR-код, сверился с данными паспорта. Код ведёт на страницу портала Госуслуг, где высвечивается ФИО обладателя, причина получения кода и срок его действия. pic.twitter.com/QSMJLoY4VX— Black Velvet (@velvetisblack) June 28, 2021
Жизнь после QR-кодов.— Пумбыч 🐗 (@SolidPumba) June 28, 2021
Иииии их почти ни у кого нет, в Старбаче один человек внутри, всем остальным навынос 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/EE8dxSdz59
Немногочисленные гости обедают в одиночестве.
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Заведения общепита продолжают подавать заявки на участие в эксперименте. По словам главы департамента торговли столицы Алексея Немерюка, заявки на работу в режиме COVID-free поступили от 6 тысяч ресторанов Москвы. Департамент фиксирует 300 обращений в час.
Также оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник сообщил, что за первые три дня выдачи QR-кодов их получили около 2,5 млн горожан, вакцинированных от COVID-19.
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