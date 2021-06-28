Заведения общественного питания в Москве с 28 июня пускают посетителей по QR-кодам, которые могут получить те гости, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест. При этом до 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.

Некоторые пользователи соцсетей пришли в заведения в первый день работы QR-кодов и поделились своими наблюдениями о работе общепита.

Жизнь после QR-кодов: фото и видео пустых ресторанов и кафе в Москве