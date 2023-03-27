Rekish Cosmetics предлагает запустить косметический бренд на контрактной основе

Rekish Cosmetics — компания, оказывающая услуги по разработке и производству разного рода косметической продукции — от средств для лица до зубных паст и ополаскивателей — под торговой маркой клиента. Компания открыта к сотрудничеству с действующими и начинающими продавцами на маркетплейсах и предлагает выпуск косметики по уже готовым рецептурам или с уникальным составом. Получить индивидуальный расчет можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте .

Почему стоит обратить внимание на контрактное производство продавцам, которые хотят продавать косметику собственного бренда на маркетплейсах:

Не нужно быть экспертом и разбираться в косметических составах.

Производитель предложит уже готовую сертифицированную продукцию, а предпринимателю останется только заказать у дизайнера макет этикетки, или разработать уникальную косметическую линейку, но и тут все этапы предприятие берет на себя.

Еще одна распространенная опция, когда заказчик приносит на производство образец своего любимого косметического продукта и там разрабатывают его аналог, но под новой торговой маркой.

Скорость производства.

Процесс производства собственной косметики на контрактном предприятии состоит из этапов:

Выбор продукта. Тестирование продукта на коже. Сертификация. Разработка этикетки. Производство одной партии. Отгрузка (можно сразу на маркетплейсы).

Весь процесс занимает от 14 до 21 рабочих дней.

Не нужна большая команда специалистов.

По сути, для запуска своего косметического продукта нужен один человек — предприниматель. Разработку дизайна этикетки можно поручить производству или заказать у фрилансера.

Можно начать с небольшой линейки продуктов.

У брендов, особенно популярных, достаточно широкая продуктовая линейка: разнообразные кремы для лица для всех возрастов и потребностей кожи, продукты для тела и волос и так далее. Но для выхода на маркетплейс достаточно одного продукта, и контрактное производство позволяет это реализовать.

Запуск косметики собственной торговой маркой — это недорого.

Так, партия из тысячи штук кремов для рук, объемом 100 мл, на производстве Rekish Cosmetics обойдется в 73 тысячи рублей, шампуней, объемом 200 мл, — 95 тысяч рублей, скраба для тела с маслом кокоса и манго, объемом 250 гр, — 119 тысяч рублей.

Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: Kostsov / Shutterstock

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