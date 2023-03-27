Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Rekish Cosmetics предлагает запустить косметический бренд на контрактной основе

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Rekish Cosmetics — компания, оказывающая услуги по разработке и производству разного рода косметической продукции — от средств для лица до зубных паст и ополаскивателей — под торговой маркой клиента. Компания открыта к сотрудничеству с действующими и начинающими продавцами на маркетплейсах и предлагает выпуск косметики по уже готовым рецептурам или с уникальным составом. Получить индивидуальный расчет можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте.

Rekish Cosmetics предлагает запустить косметический бренд на контрактной основе

Почему стоит обратить внимание на контрактное производство продавцам, которые хотят продавать косметику собственного бренда на маркетплейсах:

  • Не нужно быть экспертом и разбираться в косметических составах. 

Производитель предложит уже готовую сертифицированную продукцию, а предпринимателю останется только заказать у дизайнера макет этикетки, или разработать уникальную косметическую линейку, но и тут все этапы предприятие берет на себя. 

Еще одна распространенная опция, когда заказчик приносит на производство образец своего любимого косметического продукта и там разрабатывают его аналог, но под новой торговой маркой.       

  • Скорость производства.

Процесс производства собственной косметики на контрактном предприятии состоит из этапов:

  1. Выбор продукта.
  2. Тестирование продукта на коже.
  3. Сертификация.
  4. Разработка этикетки.
  5. Производство одной партии.
  6. Отгрузка (можно сразу на маркетплейсы).

Весь процесс занимает от 14 до 21 рабочих дней.

  • Не нужна большая команда специалистов.

По сути, для запуска своего косметического продукта нужен один человек — предприниматель. Разработку дизайна этикетки можно поручить производству или заказать у фрилансера.

  • Можно начать с небольшой линейки продуктов.

У брендов, особенно популярных, достаточно широкая продуктовая линейка: разнообразные кремы для лица для всех возрастов и потребностей кожи, продукты для тела и волос и так далее. Но для выхода на маркетплейс достаточно одного продукта, и контрактное производство позволяет это реализовать. 

  • Запуск косметики собственной торговой маркой — это недорого.

Так, партия из тысячи штук кремов для рук, объемом 100 мл, на производстве Rekish Cosmetics обойдется в 73 тысячи рублей, шампуней, объемом 200 мл, — 95 тысяч рублей, скраба для тела с маслом кокоса и манго, объемом 250 гр, — 119 тысяч рублей.   

Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: Kostsov / Shutterstock

Реклама

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
  2. 2 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
  3. 3 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
  4. 4 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
  5. 5 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 марта 2023

PowerUp

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ