Rekish Cosmetics предлагает запустить косметический бренд на контрактной основе

Rekish Cosmetics — компания, оказывающая услуги по разработке и производству разного рода косметической продукции — от средств для лица до зубных паст и ополаскивателей — под торговой маркой клиента. Компания открыта к сотрудничеству с действующими и начинающими продавцами на маркетплейсах и предлагает выпуск косметики по уже готовым рецептурам или с уникальным составом. Получить индивидуальный расчет можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте.
Почему стоит обратить внимание на контрактное производство продавцам, которые хотят продавать косметику собственного бренда на маркетплейсах:
- Не нужно быть экспертом и разбираться в косметических составах.
Производитель предложит уже готовую сертифицированную продукцию, а предпринимателю останется только заказать у дизайнера макет этикетки, или разработать уникальную косметическую линейку, но и тут все этапы предприятие берет на себя.
Еще одна распространенная опция, когда заказчик приносит на производство образец своего любимого косметического продукта и там разрабатывают его аналог, но под новой торговой маркой.
- Скорость производства.
Процесс производства собственной косметики на контрактном предприятии состоит из этапов:
- Выбор продукта.
- Тестирование продукта на коже.
- Сертификация.
- Разработка этикетки.
- Производство одной партии.
- Отгрузка (можно сразу на маркетплейсы).
Весь процесс занимает от 14 до 21 рабочих дней.
- Не нужна большая команда специалистов.
По сути, для запуска своего косметического продукта нужен один человек — предприниматель. Разработку дизайна этикетки можно поручить производству или заказать у фрилансера.
- Можно начать с небольшой линейки продуктов.
У брендов, особенно популярных, достаточно широкая продуктовая линейка: разнообразные кремы для лица для всех возрастов и потребностей кожи, продукты для тела и волос и так далее. Но для выхода на маркетплейс достаточно одного продукта, и контрактное производство позволяет это реализовать.
- Запуск косметики собственной торговой маркой — это недорого.
Так, партия из тысячи штук кремов для рук, объемом 100 мл, на производстве Rekish Cosmetics обойдется в 73 тысячи рублей, шампуней, объемом 200 мл, — 95 тысяч рублей, скраба для тела с маслом кокоса и манго, объемом 250 гр, — 119 тысяч рублей.
Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: Kostsov /
Реклама
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
- 2 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
- 3 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
- 4 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
- 5 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2023
28 марта 2023
29 марта 2023