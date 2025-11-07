Реклама в 2025-м: названы самые эффективные сюжеты

Семейные сюжеты в онлайн-рекламе повышают продажи на 43% и усиливают эмоциональную связь с брендом. По данным «Авито Рекламы» и группы компаний «Родная Речь», подобные сцены вызывают готовность к покупке у 9 из 10 миллениалов. Зумеры чаще откликаются на динамичные сюжеты, тогда как поколение альфа выбирает поддержку и радость.

Сюжеты о путешествиях становятся универсальными для рекламы

Самыми универсальными сюжетами оказались образы «Активные путешествия» и «Автопутешествия». Они вызывают у аудитории ассоциации с гармонией, счастьем и единством. Сценарий «Активные путешествия» усиливает чувство сплочённости (48%) и мотивирует к активности (66%), повышая интерес к товарам для туризма (71%) и спорта (44%).

«Автопутешествия» показывают рекордную привлекательность: 90% миллениалов, 86% зумеров и 84% поколения альфа заявили о готовности к покупке. Этот сюжет лучше всего работает в категориях туризма (66%), автомобилей и запчастей (43%) и спортивных товаров (17%).

Акцент на спорт и семью в рекламе усиливают лояльность к брендам

Не менее эффективными оказались образы, построенные вокруг семьи и заботы. Сюжет «Детский праздник» ассоциируется с теплом, радостью и традициями. Он показывает высокую конверсию у миллениалов (85%) и поколения альфа (81%). Образ особенно эффективен для рекламы продуктов питания (47%) и детских товаров (38%).

Сценарий «Спорт вместе» воспринимается как символ здоровья (70%) и общих интересов (35%). Он вызывает ощущение современности и позитива, а лучше всего подходит для рекламы спортивных брендов (70%) и одежды (43%).

У разных поколений разная реакция на рекламу

Миллениалы проявляют наибольшую лояльность к семейным сюжетам и демонстрируют максимальную готовность к покупке. Зумеры чаще откликаются на динамичные, приключенческие образы, а представители поколения альфа — на позитивные и поддерживающие сюжеты, такие как «Спорт вместе» и «Детский праздник».

Образ «Поддержка самореализации» оказался одним из самых сильных с точки зрения лояльности. Он привлекает 79% миллениалов, 71% зумеров и 70% поколения альфа. Этот сценарий транслирует заботу и гордость за успехи близких, усиливая эмоциональную связь между брендом и аудиторией.

Контекст

В исследовании «Авито Рекламы» и группы компаний «Родная Речь» участвовали представители трёх поколений — альфа (12–17 лет), зумеры (18–24 года) и миллениалы (25–40 лет). Всего было опрошено 1644 человека из всех федеральных округов России.