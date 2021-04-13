Рекордсмены роста: В Infoline назвали топ-10 крупнейших ритейлеров продовольственных товаров

Сеть магазинов низких цен «Светофор» и ритейлер «Вкусвилл» в 2020 году стали рекордсменами роста по выручке, заняв первые позиции в рейтинге топ-10 крупнейших ритейлеров продовольственных товаров по версии агентства маркетинговых исследований Infoline.

«Светофор» в 2020 году увеличил выручку на 39% (до 189 млрд рублей), а «Вкусвилл» – на 38% (до 114 млрд рублей).

Третье место в динамике роста занял «Меркурий Ритейл Груп Лимитед» («Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль»), увеличив выручку на 18% – до 950 млрд рублей.

«Светофор» позиционирует себя как магазин низких цен. Аналитики полагают, что ритейлеру удалось достичь таких результатов на фоне снижения реальных доходов населения. «Вкусвилл», в свою очередь, быстро адаптировался к новым реалиям рынка и вошёл в сферу онлайн-торговли, что стало для него драйвером роста.

Лидирующие позиции на рынке в целом занимает X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»). Выручка компании в 2020 году достигла 2 трлн рублей, а объем продаж вырос на 14%. Вторую позицию занимает «Магнит» с годовым ростом на 13%.

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Фото: igorovsyannikov/Pixabay

