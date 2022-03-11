Власти рассмотрят возможность принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» стран

Правительство рассматривает возможность принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» государств, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Но в такой ситуации встает вопрос, как избежать рисков для российских инвесторов.

По словам Моисеева, этот вопрос сейчас рассматривается правительством. Однако, он добавил, что действовать в этой ситуации нужно аккуратно, чтобы не навредить российским инвесторам. Не все из 17 млн россиян покупали акции напрямую через российских посредников, некоторые совершают сделки через иностранных брокеров, пояснил он.

Так Моисеев ответил на вопрос депутата в ходе заседании Госдумы, который спросил его, насколько в сложившейся ситуации будет уместно расширить инструмент принудительного выкупа акций для реакции на действия недружественных стран.

В настоящее время принудительный выкуп акций (squeeze out) предусмотрен корпоративным законодательством в случае консолидации одним акционеров 95% и более акций компании.

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