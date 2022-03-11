Власти рассмотрят возможность принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» стран

Правительство рассматривает возможность принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных» государств, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Но в такой ситуации встает вопрос, как избежать рисков для российских инвесторов.
По словам Моисеева, этот вопрос сейчас рассматривается правительством. Однако, он добавил, что действовать в этой ситуации нужно аккуратно, чтобы не навредить российским инвесторам. Не все из 17 млн россиян покупали акции напрямую через российских посредников, некоторые совершают сделки через иностранных брокеров, пояснил он.
Так Моисеев ответил на вопрос депутата в ходе заседании Госдумы, который спросил его, насколько в сложившейся ситуации будет уместно расширить инструмент принудительного выкупа акций для реакции на действия недружественных стран.
В настоящее время принудительный выкуп акций (squeeze out) предусмотрен корпоративным законодательством в случае консолидации одним акционеров 95% и более акций компании.
Фото на обложке: HANK50 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Запад объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы — Силуанов
- 2 Удешевление бензина на заправках и 1 трлн рублей на антикризисные меры: главное для бизнеса за 11 марта
- 3 Ассоциация брокеров призвала возобновить торги на бирже
- 4 Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты, Google ограничил покупку приложений: главное за 10 марта
- 5 Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 10 марта
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022