Режиссёр Джеймс Кэмерон официально стал миллиардером

Джеймс Кэмерон официально стал миллиардером — Forbes оценивает его состояние в $1,1 млрд. Основной источник его капитала — доход с собственных проектов: за 40 лет карьеры фильмы режиссёра собрали в мировом прокате почти $9 млрд. В ближайшие месяцы Джеймс Кэмерон может заработать ещё не менее $200 млн на новом фильме «Аватар: Пламя и пепел».

Джеймс Кэмерон сделал состояние только на режисёрских проектах

По данным Forbes, Джеймс Кэмерон практически не заключал крупных сделок и не участвовал в бизнес-инициативах за пределами киноиндустрии. Он заработал капитал преимущественно за счёт режиссёрских гонораров и доходов продакшн-компании Lightstorm Entertainment.

Фильмы Джеймса Кэмерона — от «Терминатора» и «Чужого» до «Титаника» и первых двух частей «Аватара» — в сумме собрали около $9 млрд в мировом прокате.

Джеймс Кэмерон вошёл в пятёрку режиссёров-миллиардеров

С оценкой $1,1 млрд Джеймс Кэмерон вошёл в узкий круг режиссёров-миллиардеров. По данным Forbes, в этом списке также находятся:

Стивен Спилберг — $7,1 млрд (миллиардер с 1994 года);

Джордж Лукас — $5,3 млрд (с 1997 года);

Питер Джексон — $1,7 млрд (с 2022 года);

Тайлер Перри — $1,4 млрд (с 2020 года).

В отличие от них, Джеймс Кэмерон почти полностью заработал своё состояние на успехе собственных фильмов, без крупных корпоративных сделок и продаж франшиз.

Новая часть франшизы «Аватара» может собрать в прокате $2 млрд

По оценке Forbes, фильм «Аватар: Пламя и пепел» может принести режиссёру не менее $200 млн до вычета налогов и комиссий, если картина соберёт в прокате около $2 млрд.

Продолжение двух из трёх самых кассовых фильмов в истории уже отмечено «Золотым глобусом» в категории Cinematic and Box Office Achievement, несмотря на то что выходит в прокат только в конце года.

По последним данным, в российских кинотеатрах «Аватар: Пламя и пепел» появится не раньше 15 января 2026 года.

Первая работа Джеймса Кэмерона — ассистент

Путь Джеймса Кэмерона к миллиардному состоянию начался с работы ассистентом продакшена за $175 в неделю. Первый режиссёрский проект Джеймса Кэмерона — «Пираньи 2: Нерест» — закончился неудачно. Его уволили уже через две недели после начала съёмок, и вместо обещанных $10 тыс. он получил только $5 тыс. гонорара.

Настоящий прорыв в карьере Джеймса Кэмерона произошёл с фильмом «Терминатор». Картина собрала $78 млн при бюджете $6,4 млн и дала старт франшизе с общей кассой более $2 млрд. После успеха «Терминатора 2» студия Fox подписала с Кэмероном пятилетний контракт на $500 млн для его компании Lightstorm Entertainment.

Джеймс Кэмерон заработал на «Титанике» около $150 млн

«Титаник» стал одним из самых рискованных проектов в карьере Джеймса Кэмерона. Когда бюджет фильма превысил $200 млн, режиссёр отказался от своего гонорара в $7 млн и от участия в прибыли, чтобы проект был доведён до конца.

В результате фильм собрал $1,8 млрд в первом прокате, было продано 58 млн VHS-кассет, а доход от видеорелиза составил около $800 млн. В качестве компенсации студия Fox передала Кэмерону 10% прибыли, что, по оценке Forbes, принесло ему около $150 млн до вычета налогов и сборов.

Франшиза «Аватар» продолжает приносить доход

В 2009 году «Аватар» собрал в мировом прокате почти $3 млрд. Так как Fox привлекла внешнее финансирование на 60% бюджета, прибыль фильма распределялась между несколькими инвесторами. По оценке Forbes, доля Джеймса Кэмерона в прибыли превысила $350 млн до вычета налогов.

Вторая часть — «Аватар: Путь воды» — собрала в прокате $2,3 млрд, принеся Джеймсу Кэмерону около $250 млн. Впереди — четвёртая и пятая части франшизы, выход которых напрямую зависит от кассовых показателей предыдущих фильмов.

Режиссёр также продолжает зарабатывать на лицензиях — от продажи игрушек до аттракциона по мотивам «Аватара» в Disney’s Animal Kingdom.