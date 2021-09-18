«Россельхозбанк» запустил стриминговый сервис для фермеров

«Россельхозбанк» объявил о старте работы медиаплатформы «Агромнение», где представители агропромышленного комплекса смогут участвовать в онлайн-трансляциях и встречах с ведущими учеными и экспертами отрасли, а также принимать участие в мастер-классах от финансовых экспертов банка, сообщается в пресс-релизе «Россельхозбанка».
Новый стриминговый сервис доступен на платформе «Свое Фермерство». Как отмечается в сообщении, на базе «Агромнения» еженедельно проводятся от 2 до 4 live-бесед с экспертами в области сельского хозяйства и представителями научно-исследовательских организаций.
Прямые трансляции можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи. На сайте стримингового сервиса уже доступны видеозаписи по таким тематикам, как технологии возделывания, развитие селекции, плодородие почв, садоводство и животноводство.
Еще один формат, представленный на медиаплатфрме — live-диалоги с разработчиками агротехнический решений и сервисов. В ходе диалога представители агротехнических компаний сообщают о полезных для сферы сельского хозяйства разработках, а фермеры, в свою очередь, рассказывают о личном опыте внедрения технологий в хозяйстве.
Для того, чтобы стать участником live-беседы или автором видеоблога фермерам необходимо оставить заявку на медиаплатформе, а затем разработать контент-план или подготовить сценарий интервью совместно со специалистом.
«Медиаплатформа — это прекрасная возможность для агропредпринимателей заявить о себе, став героем интервью, автором собственной "колонки" или видеоблога с лайфхаками и советами на основе личного опыта», — рассказала директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова.
Экосистема «Россельхозбанка» «Свое Фермерство» была запущена в 2020 году. Она объединяет более 30 агросервисов, включая маркетплейс, сервис по учету и отслеживанию рогатого скота, сервис онлайн-ветеринарии и другие.
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Фото: Unsplash
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