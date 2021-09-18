«Россельхозбанк» запустил стриминговый сервис для фермеров

«Россельхозбанк» объявил о старте работы медиаплатформы «Агромнение», где представители агропромышленного комплекса смогут участвовать в онлайн-трансляциях и встречах с ведущими учеными и экспертами отрасли, а также принимать участие в мастер-классах от финансовых экспертов банка, сообщается в пресс-релизе «Россельхозбанка».

Новый стриминговый сервис доступен на платформе «Свое Фермерство». Как отмечается в сообщении, на базе «Агромнения» еженедельно проводятся от 2 до 4 live-бесед с экспертами в области сельского хозяйства и представителями научно-исследовательских организаций.

Прямые трансляции можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи. На сайте стримингового сервиса уже доступны видеозаписи по таким тематикам, как технологии возделывания, развитие селекции, плодородие почв, садоводство и животноводство.

Интерфейс сайта. Фото: «Свое Фермерство»