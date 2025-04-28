Из товаров для дома россияне в 2024 году больше всего потратили на цветы и растения
В 2024 году общая сумма затрат россиян на товары для дома и электронику превысила 3,5 трлн рублей, следует из исследования, которым с Русбейс поделились аналитики продукта «Прогноз спроса» от Platforma. Согласно исследованию, доля трат на цветы и растения возросла с 11% до 16%.
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На втором месте остаются товары из категории «Посуда», которая сохраняет стабильную долю в 11%. Третье место занимает категория «Хозяйственные товары» с 9%, в то время как «Бытовая химия» показала незначительное снижение с 10% до 8%.
Что касается электроники, наибольший объем расходов наблюдается в категории «Аксессуары для электроники», составившей 8%. В эту группу входят разнообразные товары, такие как зарядные устройства и наушники. Следующими по популярности являются «Телевизоры и видеотехника» (4%) и «Телефоны и смарт-часы» (3%), говорится в исследовании.
Наибольший рост продемонстрировала категория «Аксессуары для готовки», увеличившаяся на 30% в связи с увлечением домашней кухней. Интерес к антиквариату и коллекции товаров возрос на 15%.
Фото на обложке: Аншуманский Рывок / Unsplash
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