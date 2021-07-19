«Аналитик, который приносит график без интерпретации, обречен». Как CDO «МегаФона» работает с командой

Леонид Черный, директор по управлению данными компании «МегаФон», стал вторым гостем Rubbles AI Talks.
В интервью он подробно рассказал о структуре своей команды, принципах работы с внутренними заказчиками и о том, как 5G изменит подход к аналитике данных.
Ведущие выпуска:
- Никита Блинов, Chief Executive Officer, Rubbles
- Александр Фонарёв, PhD, Chief Data Scientist, Rubbles
Напоминаем, Rubbles AI Talks — это серия видеобесед с топ-менеджерами, которые лидируют внедрение AI и Big Data в крупных компаниях. Проект запустила российская ИТ-компания Rubbles при поддержке RB.RU.
В первом выпуске Андрей Молчанский, директор по разработке X5 Retail Group, рассказал о том, как устроены анализ данных и разработка в крупнейшей ритейл-сети с ИТ-командой из двух тысяч человек.
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