Леонид Черный, директор по управлению данными компании «МегаФон», стал вторым гостем Rubbles AI Talks.

В интервью он подробно рассказал о структуре своей команды, принципах работы с внутренними заказчиками и о том, как 5G изменит подход к аналитике данных.

«Аналитик, который приносит график без интерпретации, обречен». Как CDO «МегаФона» работает с командой