С 1 марта 2026-го в России меняются правила авиаперевозок: задержка в 30 минут даст право на возврат денег за билет
Новые правила авиаперевозок вступают в силу 1 марта 2026-го
С 1 марта 2026 года по приказу Минтранса в России вступают в силу новые правила авиаперевозок, которые меняют порядок возврата билетов, рассадки пассажиров и информирования клиентов. Авиакомпании будут обязаны заранее разъяснять условия перелёта и возврата денег, а задержка рейса более чем на 30 минут даст пассажиру право на полный возврат стоимости билета.
Авиакомпании обязали заранее раскрывать условия перелёта
С 1 марта 2026-го вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утверждённые приказом Минтранса России №341. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский, впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчиков заранее информировать пассажиров об условиях перелёта.
Речь идёт о разъяснении тарифа, норм багажа и ручной клади, а также правил изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег — в том числе при болезни и других вынужденных обстоятельствах.
Задержка рейса более чем на 30 минут приравнивается к вынужденному отказу
Одним из ключевых нововведений стало так называемое «правило 30 минут». Если вылет задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир получает право отказаться от перелёта как от вынужденного и потребовать полный возврат стоимости билета.
Одновременно в правилах подробно прописываются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов.
Также в правилах уточняется порядок возврата средств при других случаях, в частности:
-
болезнь пассажира;
-
чрезвычайные обстоятельства;
- изменение расписания рейса.
Детям до 12 лет гарантируют соседние места с сопровождающими
Отдельный блок изменений касается семей с детьми. Согласно новым правилам, детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам должны предоставляться соседние места на борту без доплаты.
В документе также закреплён порядок распределения мест. Если из-за поздней покупки билетов или полной загрузки рейса нет группы свободных кресел, перевозчик обязан принять разумные меры, чтобы ребёнок был размещён рядом хотя бы с одним сопровождающим.
Электронный посадочный талон приравняли к бумажному
С 1 марта электронный посадочный талон официально признаётся полноценным документом для посадки и приравнивается к бумажному. Авиакомпании обязаны направлять его пассажиру по цифровым каналам — через электронную почту, мобильное приложение или мессенджеры, а не только предлагать распечатку в аэропорту.
В правилах разделили понятия «ручная кладь» и «личные вещи»
В новых формулировках уточняется, что к личным вещам относятся предметы, которые пассажир может взять с собой в салон без доплаты и без учёта норм ручной клади. В частности, это:
-
дамская сумка,
-
небольшой рюкзак,
-
портфель или сумка для ноутбука,
-
верхняя одежда,
-
детские принадлежности,
- медицинские изделия и лекарства.
К аэродромам буду предъявлять новые требования
С 1 марта 2026 года также вступают в силу изменения в Воздушный кодекс и федеральные авиационные правила. В аэропортах должны быть организованы фельдшерские пункты для пассажиров и сотрудников.
Кроме того, вводятся обновлённые требования к эксплуатации аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, а также новые нормы по аварийно-спасательному обеспечению полётов.
