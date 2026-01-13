С 1 марта 2026-го в России запретят автосписания за подписки

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила для онлайн-подписок, сообщают РИА Новости. Цифровым сервисам запретят автоматически списывать деньги с банковских карт и счетов пользователей без их прямого и подтверждённого согласия. Одновременно компании будут обязаны внедрить простой и прозрачный механизм отмены подписок.

Чтобы списать деньги, сервис должен получить прямое согласие пользователя

О вступлении новых требований в силу сообщил член комитета Государственная дума РФ по информационной политике Антон Немкин. По его словам, поправки направлены на защиту граждан при использовании цифровых сервисов с регулярной оплатой.

Согласно новым правилам, компании больше не смогут по умолчанию использовать ранее сохранённые платёжные данные для повторных списаний. Любая регулярная оплата должна осуществляться только при наличии явного согласия пользователя, полученного до начала списаний.

Это касается как карт, так и счетов, уже отвязанных от аккаунтов.

Онлайн-сервисы обязаны упростить схему отмены подписки

Если пользователь решает отказаться от подписки, компания должна не только остановить будущие списания, но и прекратить любое взаимодействие с его финансовыми данными. Доступ к платёжной информации после отмены подписки становится недопустимым.

Отдельный блок изменений касается пользовательских интерфейсов. Онлайн-сервисы будут обязаны сделать процедуру отказа от платной подписки понятной и доступной — без скрытых кнопок, сложных сценариев и дополнительных условий.

Добросовестный бизнес сможет повысить доверие аудитории

Авторы инициативы подчёркивают, что новые правила не направлены против онлайн-сервисов. Напротив, компании, которые изначально строят прозрачные отношения с клиентами, могут получить конкурентное преимущество.

Ожидается, что повышение прозрачности сократит количество жалоб, споров и возвратов, а также укрепит доверие пользователей к подписочной модели. В долгосрочной перспективе это сделает рынок более устойчивым и предсказуемым.

Контекст

По данным РБК, в 2025 году около 37% россиян оплачивали мультисервисные подписки, объединяющие доступ к кинотеатрам, музыкальным сервисам и цифровым библиотекам Лидерами рынка остаются экосистемные игроки — «Яндекс Плюс» и «СберПрайм».

Более трети пользователей также оплачивают видеосервисы и онлайн-кинотеатры. Новые требования будут распространяться на все категории цифровых подписок без исключений.