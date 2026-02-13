С 1 марта вступят в силу новые правила размещения в отелях: предоплату будут возвращать при отмене брони за день
С 1 марта отели будут возвращать предоплату при отмене брони
С 1 марта 2026 года в России станут действительны новые условия порядка бронирования и проживания в отелях, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Введённые нормы обязуют гостиницы и иные объекты размещения возмещать всю внесенную предоплату, если клиент отменяет бронирование до даты поездки. Нормы затронут все объекты, прошедшие обязательную сертификацию в специальной организации.
Новые правила защитят клиента при отмене бронирования
По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, с 1 марта 2026 года порядок бронирования и проживания станет более понятным для граждан, а вероятность финансовых потерь при отмене поездки сократится. При этом потребители будут защищены сильнее: если гость откажется от размещения за сутки до даты заезда, ему обязаны будут вернуть всю стоимость ранее внесенной предоплаты.
Если же гость не приехал вообще или отменил бронирование в день заезда, то клиенту придется оплатить не более стоимости одних суток, а остальная сумма предоплаты должна вернуться к нему. В таком случае бронь будет сохранена за клиентом в течение дня.
В договоре появится перечень важной информации
С 1 марта в договоре о бронировании также появится перечень важных данных. В документе должны будут указываться площадь номера, условия отмены, полный список услуг и их стоимость. Благодаря этому клиенты перестанут переплачивать за услуги, о которых они не знали.
Новые требования касаются всех классифицированных средств размещения — гостиниц, кемпингов, пансионатов и баз отдыха. Классификация объекта происходит поэтапно.
- Первый — процедура самооценки — обязателен для всех средств размещения. По её итогам объект включают в реестр, который ведёт Росаккредитация.
- Второй этап добровольный. Гостиница может обратиться в аккредитованную организацию, чтобы пройти дополнительную проверку и подтвердить уровень сервиса — то есть получить категорию по «звёздности».
Неклассифицированные объекты не смогут размещаться в агрегаторах
Отдельное изменение касается работы агрегаторов. С 1 марта средства размещения, которые не прошли сертификацию, не смогут размещать предложения на платформах онлайн-бронирования.
Как отметил Кривоносов, это сделает контролирование процессов проще, уменьшит количество споров и исключит возможность работы таких организаций в серой зоне. Благодаря этому рынок станет прозрачнее, так как будут внедрены единые требования для участников отрасли.
