С 1 марта отели будут возвращать предоплату при отмене брони

С 1 марта 2026 года в России станут действительны новые условия порядка бронирования и проживания в отелях, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Введённые нормы обязуют гостиницы и иные объекты размещения возмещать всю внесенную предоплату, если клиент отменяет бронирование до даты поездки. Нормы затронут все объекты, прошедшие обязательную сертификацию в специальной организации.

Новые правила защитят клиента при отмене бронирования

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, с 1 марта 2026 года порядок бронирования и проживания станет более понятным для граждан, а вероятность финансовых потерь при отмене поездки сократится. При этом потребители будут защищены сильнее: если гость откажется от размещения за сутки до даты заезда, ему обязаны будут вернуть всю стоимость ранее внесенной предоплаты.

Если же гость не приехал вообще или отменил бронирование в день заезда, то клиенту придется оплатить не более стоимости одних суток, а остальная сумма предоплаты должна вернуться к нему. В таком случае бронь будет сохранена за клиентом в течение дня.

В договоре появится перечень важной информации

С 1 марта в договоре о бронировании также появится перечень важных данных. В документе должны будут указываться площадь номера, условия отмены, полный список услуг и их стоимость. Благодаря этому клиенты перестанут переплачивать за услуги, о которых они не знали.

Новые требования касаются всех классифицированных средств размещения — гостиниц, кемпингов, пансионатов и баз отдыха. Классификация объекта происходит поэтапно.

Первый — процедура самооценки — обязателен для всех средств размещения . По её итогам объект включают в реестр, который ведёт Росаккредитация.

Второй этап добровольный. Гостиница может обратиться в аккредитованную организацию, чтобы пройти дополнительную проверку и подтвердить уровень сервиса — то есть получить категорию по «звёздности».

Новые правила классификации должны помочь повысить качество услуг в гостиничном бизнесе: при планировании поездке туристы смогут ориентироваться на верифицированную информацию о качестве сервиса. Деятельность без классификации грозит штрафом. Кроме того, благодаря легализации бизнес сможет участвовать в программах государственной поддержки.

Неклассифицированные объекты не смогут размещаться в агрегаторах

Отдельное изменение касается работы агрегаторов. С 1 марта средства размещения, которые не прошли сертификацию, не смогут размещать предложения на платформах онлайн-бронирования.

Как отметил Кривоносов, это сделает контролирование процессов проще, уменьшит количество споров и исключит возможность работы таких организаций в серой зоне. Благодаря этому рынок станет прозрачнее, так как будут внедрены единые требования для участников отрасли.