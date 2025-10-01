Получить статус самозанятого в 2025-м стало проще

Альфа-Банк первым внедрил технологию, которая позволяет автоматически оформить статус самозанятого сразу после получения дебетовой карты. Это избавляет клиентов от необходимости подавать отдельные заявки и обращаться в сторонние сервисы. Сначала сервис доступен юридическим лицам в рамках программы Alfa Partners, а уже в 2026 году функция откроется для всех клиентов банка.

Как работает технология

Раньше оформление статуса самозанятого требовало дополнительных действий: регистрация в приложении «Мой налог», ввод паспортных данных, согласие с условиями ФНС. Теперь эти шаги фактически интегрированы в процесс выпуска дебетовой карты.

Компания-заказчик размещает готовые анкеты на своём сайте или в мобильном приложении. Исполнителю нужно лишь заполнить заявку на выпуск карты для выплат. После выдачи карты банк автоматически запускает процесс регистрации в ФНС и уведомляет клиента о прохождении всех этапов. Таким образом, процессы оформления бумаг остаются на стороне банка.

Для бизнеcа — ускорение процессов

По словам Софьи Зиминой, руководителя по развитию продукта для самозанятых в Альфа-Банке, новая технология становится критически важной для отраслей с высокой текучестью кадров и необходимостью быстрого выхода на смену. Особенно это актуально для транспорта, логистики, строительства, beauty-услуг и онлайн-торговли. В этих сегментах скорость оформления напрямую влияет на возможность бизнеса выполнять заказы и обслуживать клиентов.

«Автоматическая регистрация самозанятости упрощает взаимодействие между заказчиками, исполнителями и государством. Для бизнеса это сокращение административных процессов и экономия времени при оформлении новых исполнителей, для самозанятых — возможность официально приступить к задачам сразу после получения карты», — отметила Софья Зимина, руководитель по развитию продукта для самозанятых в Альфа-Банке.

Что получает самозанятый

После активации карты исполнители сразу получают полный набор инструментов для ведения деятельности: автоматическую передачу данных в ФНС и уплату налогов, возможность формировать чеки, доступ к сервисам продвижения услуг, а также к CRM-системам и обучающим программам от банка.

Таким образом, барьеры для входа на рынок снижаются, а процесс становится максимально простым и «одним кликом». Исполнители начинают работать легально сразу, без дополнительных задержек и сложных процедур.

В планах — открыть технологию для всех клиентов банка

Сегодня в России насчитывается более 14 млн самозанятых, и их число стабильно растёт. По данным ФНС, это одна из самых динамичных категорий занятости. Новый инструмент от Альфа-Банка напрямую работает на этот тренд, упрощая процедуру и делая её частью банковской экосистемы.

Сейчас сервис работает в рамках Alfa Partners для корпоративных клиентов. Первые 50 компаний уже получили возможность тестировать упрощённый сценарий, а в 2026 году технология будет открыта для всех клиентов банка.