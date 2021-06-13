Samsung сообщила об отсутствии решения по выпуску бюджетного Galaxy

Компания Samsung Electronics Co. заявила, что пока не приняла окончательное решение о возможной приостановке производства нового бюджетного телефона, пишет Bloomberg.
Южнокорейская Electronic Times ранее сообщила, что Samsung приостановила производство менее дорогой версии Galaxy S21 Fan Edition. По информации источника издания в отрасли, это связано с нехваткой процессоров приложений от Qualcomm.
В Samsung сообщили, что пока не планируют приостанавливать производство нового бюджетного телефона.
«Хотя мы не можем обсуждать детали невыпущенного продукта, ничего не было определено относительно предполагаемой приостановки производства», — говорится в сообщении Samsung.
Ожидается, что S21 FE будет выпущен в конце 2021 года.
Для Samsung Galaxy S21 Fan Edition планируют создать пластиковую заднюю панель, выделив блок основной камеры. Смартфон планировали выпустить на базе Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888.
Фото: N.Z.Photography
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