Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Samsung сообщила об отсутствии решения по выпуску бюджетного Galaxy

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Компания Samsung Electronics Co. заявила, что пока не приняла окончательное решение о возможной приостановке производства нового бюджетного телефона, пишет Bloomberg.

Samsung сообщила об отсутствии решения по выпуску бюджетного Galaxy

Южнокорейская Electronic Times ранее сообщила, что Samsung приостановила производство менее дорогой версии Galaxy S21 Fan Edition. По информации источника издания в отрасли, это связано с нехваткой процессоров приложений от Qualcomm.

В Samsung сообщили, что пока не планируют приостанавливать производство нового бюджетного телефона.

«Хотя мы не можем обсуждать детали невыпущенного продукта, ничего не было определено относительно предполагаемой приостановки производства», — говорится в сообщении Samsung.

Ожидается, что S21 FE будет выпущен в конце 2021 года.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Для Samsung Galaxy S21 Fan Edition планируют создать пластиковую заднюю панель, выделив блок основной камеры. Смартфон планировали выпустить на базе Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888.

Фото: N.Z.Photography

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Технологический бум в России: эксперты подвели итоги ПМЭФ-2021
  2. 2 Ученые нашли способ увеличить объем жестких дисков в десять раз
  3. 3 MeaTech 3D подала патент на печать культивированного мяса
  4. 4 Тракторы-роботы и психоаналитик для коров: как работают современные фермеры
  5. 5 Время RPA: зачем бизнесу нужны роботы
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2021

ZENITON

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

15 июня 2021

Криптонит Startup Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ