«Сбер» будет транслировать международные спортивные мероприятия

«Сберинтертеймент» и «Национальная медиа группа» (НМГ) создали совместное предприятие (СП) ООО «Телеспорт груп», которое будет приобретать права на трансляцию крупнейших международных спортивных событий на территории России.
Доля «Сберинтертеймент» в уставном капитале новой компании составила 80%, НМГ будет владеть 20%. Планируется, что компания будет напрямую приобретать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции на территории России, сообщил ТАСС.
СП возглавит основатель и владелец АО «Телеспорт» Петр Макаренко, туда перейдет и его команда.
В числе спортивных событий в портфеле прав АО «Телеспорт» Олимпийские игры 2022 и 2024 годов, чемпионат мира по футболу 2026 года, Кубки УЕФА, чемпионаты Испании по футболу, чемпионаты мира по художественной гимнастике, турниры по смешанным единоборствам и другие события.
Трансляции планируется запустить как в цифровой среде, так и в традиционном телевизионном формате, пояснили в «Сберинтертейменте».
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Фото на обложке: Studio Romantic /
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