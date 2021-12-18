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«Сбер» будет транслировать международные спортивные мероприятия

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Сберинтертеймент» и «Национальная медиа группа» (НМГ) создали совместное предприятие (СП) ООО «Телеспорт груп», которое будет приобретать права на трансляцию крупнейших международных спортивных событий на территории России.

«Сбер» будет транслировать международные спортивные мероприятия

Доля «Сберинтертеймент» в уставном капитале новой компании составила 80%, НМГ будет владеть 20%. Планируется, что компания будет напрямую приобретать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции на территории России, сообщил ТАСС.

СП возглавит основатель и владелец АО «Телеспорт» Петр Макаренко, туда перейдет и его команда. 

В числе спортивных событий в портфеле прав АО «Телеспорт» Олимпийские игры 2022 и 2024 годов, чемпионат мира по футболу 2026 года, Кубки УЕФА, чемпионаты Испании по футболу, чемпионаты мира по художественной гимнастике, турниры по смешанным единоборствам и другие события.

Трансляции планируется запустить как в цифровой среде, так и в традиционном телевизионном формате, пояснили в «Сберинтертейменте». 

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Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

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