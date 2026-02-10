Сбер планирует вложить до 500 млрд ₽ в новый суперкомпьютер

Сбер рассматривает возможность создания третьего суперкомпьютера, который станет ключевой инфраструктурой для развития ИИ, сообщили «Ведомости». По данным источников издания, инвестиции в проект могут составить не менее 500 млрд рублей. Новый комплекс должен закрыть потребность в вычислительных мощностях для ИИ до 2030 года.

Новый суперкомпьютер Сбера — для всего рынка ИИ в России

По информации «Ведомостей», новый суперкомпьютер рассматривается как ключевая инфраструктура для развития ИИ — как для самого банка, так и для всего российского рынка. Источники издания связывают проект с ростом спроса на вычисления и дефицитом мощностей в России.

Система должна обеспечить ресурсы для обучения и эксплуатации современных ИИ-моделей, включая языковые и генеративные решения. В «Ведомостях» отмечают, что это позволит компенсировать растущий дефицит вычислительных мощностей.

Суперкомпьютер — это параллельные вычисления на тысячах узлов

Суперкомпьютер представляет собой высокопроизводительный вычислительный комплекс, который выполняет задачи параллельно, распределяя нагрузку между тысячами процессоров и серверных узлов, объединённых высокоскоростными каналами связи.

Такая архитектура используется для ресурсоёмких задач, включая обучение ИИ-моделей и работу с большими массивами данных.

Суперкомпьютеры Сбера включены в мировой рейтинг топ-500

Работа с суперкомпьютерами — не новое направление для Сбера. В 2019 году банк вместе с SberCloud представил систему «Кристофари», которая стала основой платформы ML Space, писал РБК. В 2021 году Сбер анонсировал её обновлённую версию — «Кристофари нео».

Согласно всемирному рейтингу «Топ-500 суперкомпьютеров мира», опубликованному в 2025 году, «Кристофари» занимает 125-е место, а «Кристофари нео» — 201-е.

Кроме того, по информации СМИ, в 2024 году Сбер начал строительство суперкомпьютера в Балакове. Как рассказал «Ведомостям» аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов, к 2027 году он станет крупнейшим в России и позволит разместить до 130 тысяч серверов для ИИ-задач.

Контекст

Сбер активно внедряет технологии искусственного интеллекта не только на уровне инфраструктуры, но и в повседневные клиентские сервисы. Так, в ноябре 2025 года банк представил банкомат нового поколения, который сочетает стандартные банковские операции с ИИ-сервисами, в том числе голосовым управлением и анализом пользовательских сценариев.

В устройство встроен ИИ-ассистент ГигаЧат, поддерживающий голосовые команды, а также сервис оценки состояния здоровья, анализирующий несколько показателей за 30 секунд с передачей данных в приложение «СберЗдоровье».