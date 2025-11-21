Сбер представил банкомат нового поколения с ИИ-инструментами — но эксперты сомневаются в их целесообразности
Банкомат Сбера с новыми функциями появится в декабре 2025-го
Сбер представил банкомат нового поколения: устройство имеет «экран безопасности», встроенного ИИ-помощника ГигаЧат и сервис экспресс-оценки здоровья. С декабря 2025-го новые банкоматы появится по всей стране. Другие игроки рынка признают, что активно модернизируют банкоматные сети, но осторожно подходят к внедрению голосовых интерфейсов и ИИ-сервисов.
«Остров безопасности» банкомата защищает приватность операций
На конференции AI Journey Сбер представил банкомат, который совмещает традиционные банковские функции с сервисами искусственного интеллекта.
Устройство имеет обновлённый корпус, оснащено двумя дисплеями — основным и дополнительным для конфиденциальных операций — а также световой зоной, которая помогает регулировать приватность во время обслуживания.
«Наш новый банкомат — это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье», — заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Сбер сделал отдельный акцент на приватности операций: второй, утопленный экран отображает конфиденциальные данные так, чтобы их видел только клиент. Вокруг банкомата создаётся «остров безопасности» — световая зона, регулирующая расстояние между пользователями.
Банкомат Сбера анализирует 10 параметров здоровья
В банкомат встроен сервис оценки здоровья, который анализирует десять параметров — от пульса и давления до уровня стресса, глюкозы и жёсткости артериальной стенки. Процедура занимает 30 секунд и доступна пользователям старше 18 лет.
Результаты передаются в приложение «СберЗдоровье» для последующей консультации. При этом представители Сбера подчёркивают, что сервис не заменяет врача, а показатели требуют подтверждения лабораторными методами.
ИИ-ассистент может консультировать по банковским услугам
Банкомат оснащён интеллектуальным ассистентом ГигаЧат. Он позволяет выполнять операции голосовыми командами, используя системы анализа и генерации речи SaluteSpeech. Ассистент обрабатывает развернутые голосовые команды и может давать справочную информацию по банковским продуктам.
Также в устройство встроен проектор, который транслирует изображение и видеоролики на стену, повышая заметность банкомата. Сбер отмечает, что банкомат стал элементом визуальной коммуникации — «виден издалека» и работает как часть экосистемы.
Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин выразил сомнения в востребованности голосовых интерфейсов.
«Под вопросом остается — захочет ли клиент во всеуслышание (а банкоматы, как правило, размещаются в общедоступных местах и не предполагают приватной обстановки в процессе работы) решать свои задачи с голосовым помощником банкомата», — указал заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.
В то же время в Совкомбанке заявили, что рассматривают возможность использования технологий искусственного интеллекта в банкоматах. Заместитель председателя правления банка Альберт Борис сообщил, что голосовое управление и ИИ-помощники находятся на стадии оценки.
«Мы рассматриваем целесообразность интеграции технологий голосового управления и ИИ-помощников. Данное направление находится на стадии оценки, и окончательного решения по внедрению пока не принято», — заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.
Банкоматы превращаются в мини-офисы
В СДМ-Банке отмечают, что роль банкоматов меняется: устройства всё чаще рассматриваются как многофункциональные системы.
«Фактически сейчас банки стараются использовать банкомат как многофункциональный мини-офис, являющийся и рекламной поверхностью, и точкой входа в экосистему продуктов банка», — заявил заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.
Фото: пресс-служба Сбера
