Банкомат Сбера с новыми функциями появится в декабре 2025-го

Сбер представил банкомат нового поколения: устройство имеет «экран безопасности», встроенного ИИ-помощника ГигаЧат и сервис экспресс-оценки здоровья. С декабря 2025-го новые банкоматы появится по всей стране. Другие игроки рынка признают, что активно модернизируют банкоматные сети, но осторожно подходят к внедрению голосовых интерфейсов и ИИ-сервисов.

«Остров безопасности» банкомата защищает приватность операций

На конференции AI Journey Сбер представил банкомат, который совмещает традиционные банковские функции с сервисами искусственного интеллекта.

Устройство имеет обновлённый корпус, оснащено двумя дисплеями — основным и дополнительным для конфиденциальных операций — а также световой зоной, которая помогает регулировать приватность во время обслуживания.

«Наш новый банкомат — это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье», — заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер сделал отдельный акцент на приватности операций: второй, утопленный экран отображает конфиденциальные данные так, чтобы их видел только клиент. Вокруг банкомата создаётся «остров безопасности» — световая зона, регулирующая расстояние между пользователями.

Банкомат Сбера анализирует 10 параметров здоровья

В банкомат встроен сервис оценки здоровья, который анализирует десять параметров — от пульса и давления до уровня стресса, глюкозы и жёсткости артериальной стенки. Процедура занимает 30 секунд и доступна пользователям старше 18 лет.

Результаты передаются в приложение «СберЗдоровье» для последующей консультации. При этом представители Сбера подчёркивают, что сервис не заменяет врача, а показатели требуют подтверждения лабораторными методами.

ИИ-ассистент может консультировать по банковским услугам

Банкомат оснащён интеллектуальным ассистентом ГигаЧат. Он позволяет выполнять операции голосовыми командами, используя системы анализа и генерации речи SaluteSpeech. Ассистент обрабатывает развернутые голосовые команды и может давать справочную информацию по банковским продуктам.

Также в устройство встроен проектор, который транслирует изображение и видеоролики на стену, повышая заметность банкомата. Сбер отмечает, что банкомат стал элементом визуальной коммуникации — «виден издалека» и работает как часть экосистемы.

Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин выразил сомнения в востребованности голосовых интерфейсов.

«Под вопросом остается — захочет ли клиент во всеуслышание (а банкоматы, как правило, размещаются в общедоступных местах и не предполагают приватной обстановки в процессе работы) решать свои задачи с голосовым помощником банкомата», — указал заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.

В то же время в Совкомбанке заявили, что рассматривают возможность использования технологий искусственного интеллекта в банкоматах. Заместитель председателя правления банка Альберт Борис сообщил, что голосовое управление и ИИ-помощники находятся на стадии оценки.

«Мы рассматриваем целесообразность интеграции технологий голосового управления и ИИ-помощников. Данное направление находится на стадии оценки, и окончательного решения по внедрению пока не принято», — заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Банкоматы превращаются в мини-офисы

В СДМ-Банке отмечают, что роль банкоматов меняется: устройства всё чаще рассматриваются как многофункциональные системы.

«Фактически сейчас банки стараются использовать банкомат как многофункциональный мини-офис, являющийся и рекламной поверхностью, и точкой входа в экосистему продуктов банка», — заявил заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.

Фото: пресс-служба Сбера