Число посетителей в ТЦ за неделю упало на 40%

В российских ТЦ за прошлую неделю число посетителей упало на 8-40%. И в зависимости от объекта число заказов снизилось от 8 до 30%. Минпромторг предложил поддержать ритейлеров и представителей торговых центров.

Поток людей в ТЦ начал сокращаться после объявления частичной мобилизации. Уже 27 сентября показатель по России сократился на 8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В Москве он упал почти на 13%, пишут «Известия».

Снижение потока посетителей подтвердили и брокеры торговой недвижимости, и Федерации рестораторов и отельеров. Сейчас у россиян сменилось настроение и они все чаще остаются дома. При этом в бизнес-центрах трафик сократился чуть меньше — люди работают в этих помещениях плюс обедают в расположенных там ресторанах.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в качестве поддержки продавцов располагать в ТЦ объекты социнфраструктуры: офисы МФЦ, «Почты России», спортивные и оздоровительные секции.

В Knight Frank прогнозировали, что российские торговые центры могут потерять 30–70% выручки в случае окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Заменить их будет нечем, положение не спасут даже марки из дружественных стран и местные бренды.

В Москве по итогам первого квартала 2022 года арендные ставки в торговых центрах снизились на 5%. К концу года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов и 30% годового дохода.

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