Авито назначил Немченко директором по работе с людьми

С 1 октября 2025 года Екатерина Немченко станет управляющим директором Авито по работе с людьми (CPeO) и войдёт в состав правления. Она будет заниматься автоматизацией HR-процессов, масштабированием программ по развитию талантов и поддержкой корпоративной культуры. Новое назначение символично: Авито делает ставку на внутренние кадры.

«Лучшие лидеры растут внутри компании»

В Авито Екатерина Немченко пришла в 2023 году. Став директором по финансовому планированию и анализу, она выстроила с нуля систему финансового планирования и анализа. Теперь её миссия — реализовать уже принятую HR-стратегию, нацеленную на дальнейшее развитие культуры и автоматизацию кадровых процессов.

Управляющий партнёр Авито Сергей Пивень подчеркнул, что назначение Немченко — «доказательство того, что лучшие лидеры растут внутри компании».

У Екатерины более 20 лет в бизнесе: она занимала руководящие позиции в Coca-Cola HBC и Danone, в том числе запускала собственные проекты.

Лидерство, подтверждённое сертификтом ICF

Помимо работы в Авито, Немченко преподаёт курс «Финансы для FoodTech» в ИТМО, участвует в программах магистратуры Авито и ВШБ НИУ ВШЭ, а также более 10 лет выступает внутренним тренером и фасилитатором. Она сертифицированный коуч по стандартам ICF, что усиливает её позицию как лидера, способного развивать таланты и внутри компании, и за её пределами

Авито вкладывается в команду

Сегодня в Авито работает более 12 тысяч сотрудников. Это одна из крупнейших IT-команд страны, где вместе трудятся разработчики, инженеры, аналитики, маркетологи, юристы, специалисты по клиентскому сервису и продажам. Компания подчёркивает ценность своей культуры, зафиксированной в Манифесте (отражает цели и ценности людей, которые работают в компании, и служит ориентиром для всех сотрудников Авито), и активно инвестирует в лидерские программы и инициативы по мотивации сотрудников.

Фото: пресс-служба Авито