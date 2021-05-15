Стартап NerdWallet подал заявку на IPO в США

NerdWallet Inc, владелец одноименного сайта, связанного с финансовыми консультациями, подала в регулирующие органы США документы для первичного публичного предложения (IPO), сообщает Reuters со ссылкой на источники.
NerdWallet привлек группу инвестиционных банков во главе с Morgan Stanley для организации IPO и планирует выйти на биржу до конца года, уточняет агентство. Источники предупредили, что сроки IPO и оценка зависят от рыночных условий, и попросили не называть их имен.
Основанная в 2009 году бывшим руководителем хедж-фонда Тимом Ченом и Джейком Гибсоном, бывшим трейдером в JPMorgan Chase, NerdWallet предоставляет финансовые рекомендации пользователям по кредитным картам, займам, ипотеке и другим финансовым продуктам. Ежегодно у сайта и приложения более 100 миллионов пользователей.
За последний год компания NerdWallet расширилась за счет приобретения, например, британской Know Your Money и Fundera из Нью-Йорка.
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Фото: MinskDesign/
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