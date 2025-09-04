Ставка на геймдев: в 2025-м RuStore открывает экосистему для поддержки разработчиков игр и студий анимации
RuStore откроет кластер для поддержки российских игр в 2025
Московское Агентство креативных индустрий и RuStore заключили стратегическое партнёрство для развития сегмента мобильных игр. Базой для сотрудничества выбран первый в стране кластер видеоигр и анимации, который стартует в столице в 2025 году. В рамках проекта создаётся экосистема с акселерационными программами и инструментами для продвижения российских игровых студий на рынке.
Экосистема для разработчиков
Соглашение охватывает весь цикл развития игровых проектов — от идеи до выхода продукта на рынок. В экосистему войдут акселерационные программы, обучающие мероприятия и продвижение игр в RuStore. Кроме того, у московских студий появится возможность презентовать свои проекты на международных выставках и конференциях.
Уже осенью стартует первый акселератор, где ожидается участие свыше 30 команд. Такой формат предполагает несколько месяцев плотной работы с экспертами индустрии: разработчики смогут протестировать свои проекты, получить обратную связь и быстрее выйти к инвесторам или издателям. По сути, это инструмент, который позволяет студии пройти путь длиной в несколько лет за короткий срок.
Кластер — для видеоигр и анимации
Московский кластер видеоигр задуман как площадка полного цикла. Его резиденты получат доступ к современным студиям захвата движения и звукозаписи, лекторию, выставочным и киберспортивным зонам. Это позволит разрабатывать проекты от концепции до финального продвижения, не выходя за рамки одного пространства.
Генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова подчеркнула, что партнёрство с RuStore позволит системно выводить столичные проекты на рынок, повышать их узнаваемость у инвесторов и ускорять доступ к аудитории внутри страны и за её пределами.
Цель — внимание и инвестиции
Эксперты считают, что объединение усилий АКИ и RuStore может привлечь в столичную игровую индустрию новые инвестиции и увеличить долю российских мобильных игр на глобальном рынке. Для разработчиков это означает доступ к инфраструктуре и маркетинговым возможностям, которых раньше не хватало.
Руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев отметил, что магазин уже располагает набором SDK и инструментов для продвижения приложений и игр. Он добавил, что партнёрство с Агентством креативных индустрий Москвы позволит оказывать более комплексную поддержку разработчикам и повысит вероятность появления новых российских хитов на мировом рынке.
Контекст
Сегодня RuStore входит в число крупнейших магазинов приложений в России: его ежемесячная аудитория насчитывает около 60 млн пользователей, а каталог превышает 80 тыс. приложений и игр от разработчиков из 40 стран. Для Москвы сотрудничество с платформой — это шаг к укреплению статуса столицы как ключевого центра креативных индустрий и новой точки роста в сегменте мобильной разработки.
