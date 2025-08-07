Китайский кибернетический стартап выходит на pre-IPO

Китайский стартап BrainCo собирается привлечь на pre-IPO $100 млн при оценке $1,3 млрд. Компания разрабатывает технологии управления компьютерами с помощью мозга — как у Neuralink Илона Маска, но неинвазивно и массово. В Китае она уже поставляет устройства в школы и клиники, а инвесторы называют проект флагманом инноваций.

IPO на нейроинтерфейсах

Основанный в 2015 году выпускником Гарварда Ханем Бичэном BrainCo готовится к IPO в Гонконге или материковом Китае. Сейчас стартап ведёт переговоры о новом раунде финансирования на сумму $100 млн — при целевой капитализации $1,3 млрд. По меркам сектора brain-computer interface (BCI) это одна из самых крупных заявок на публичный выход со времён громких анонсов Neuralink Илона Маска.

По оценке Никиты Бредихина, ведущего инвестиционного аналитика Go Invest, даже $100 млн — значительная сумма для стартапа.

«Ранее компания уже привлекала $200 млн, так что новый раунд позволит ей укрепить своё положение и продолжить продвижение продукта в клиниках Китая», — комментирует Бредихин.

Хотя цифры всё ещё отстают от уровня Neuralink (последний раунд — $650 млн при оценке $9 млрд), для BrainCo и неинвазивного сегмента рынка это важный шаг.

Готовый продукт VS фантазийный стартап

Юрий Матвиенко, руководителя нейродепартамента разработчика протезов «Моторика», подчёркивает: всё, что объединяет компании, — это фокус на кибернетических технологиях, человеко-машинных интерфейсах и нейротехнологиях. В остальном проекты выбрали разные модели построения бизнеса.



BrainCo делает ставку на быстрый коммерческий эффект. Компания не только разрабатывает бионические протезы, но и продаёт свои устройства в китайские школы и клиники. Более того, они уже получили сертификацию на американском рынка. В планах — международная экспансия и запуск продуктов для ментального здоровья.

«Это вопрос выбора технологий и бизнес-позиционирования, а не научной школы или философии. В инвазивных технологиях долгий сложный путь с регуляторными аспектами, но при этом в случае реализации проекта компанию будет ждать большая прибыль в перспективе нескольких лет, пока не появятся первые копии технологий», — объясняет Матвиенко.

У стартапа из Китая порог входа ниже, а готовность рынка, наоборот, значительно выше. И если Neuralink ориентирован на медицинский сегмент с обязательной сертификацией и хирургическим вмешательством, то BrainCo продаёт то, что можно применить уже сегодня — и не только в клинике, но и дома.

«BrainCo сейчас безусловно лидирует в скорости выхода на массовый рынок и коммерциализации своего продукта. Neuralink в этом пока отстаёт и проводит точечные тесты», — подтверждает Никита Бредихин, ведущий аналитик Go Invest.

По его словам, китайская компания строит простую, но эффективную связь «мысль-компьютер» и работает в прикладных сегментах: от образования до реабилитации.

Победителя определит судьба

Итак, инвазивные технологии Илона Маска обещают глобальный прорыв, но требуют десятилетий разработки. Неинвазивные решения BrainCo приносят результат уже сейчас — пусть и менее фантастичный.

Сложно сказать, кто выиграет в этой гонке инноваций: эксперты сходятся во мнении, что оба подхода имеют потенциал и могут стать частью нашего будущего. По мнению Юрия Матвиенко, исход соревнования может быть совершенно не таким, каким мы его представляем.





«Илон Маск со своими технологиями может легко перейти в неинвазивную область. Также и китайские компании могут быстро собрать капитал на неинвазивных технологиях и продуктах и перейти в область инвазивных», — подытоживает Матвиенко.

Эксперт Никита Бредихин также рассматривает несколько вариантов развития событий. Среди них — возможное закрытие «амбициозного проекта» Илона Маска и победа прикладного BrainCo. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

«Прикладной подход BrainCo, доступ к госинфраструктуре и массовые тестирования значительно упрощают внедрение технологий в реальный мир. Скорее всего, в краткосрочной перспективе китайская компания будет опережать Neuralink», — рассуждает Бредихин.

Вопрос выигрыша в долгосрочной перспективе зависит сразу от нескольких факторов — скорости разработки, регуляторных барьеров и доступных возможностей по внедрению технологий.

Контекст

BrainCo входит в «ханчжоускую шестёрку» — группу китайских deeptech-стартапов, признанных ключевыми технологическими игроками страны. Китайские регуляторы активно поддерживают разработчиков в области ИИ, нейроинтерфейсов и робототехники.

Рынок интерфейсов «мозг-компьютер» — один из самых быстрорастущих в deeptech. В Китае он уже стал фокусом для крупных фондов и венчуров.На фоне этого IPO BrainCo может стать не только венчурным событием, но и сигналом: нейротехнологии — уже не про «когда-нибудь», а про сейчас.

Фото: VCG / Contributor / Getty Images