Ставки по рыночной ипотеке выросли впервые с апреля 2026: банки пересматривают условия кредитов перед заседанием ЦБ

Средняя ставка по ипотеке начала расти впервые с апреля 2026 года, сообщает «Коммерсант». Например, в банке «Уралсиб» процент по жилищному кредиту вырос сразу на 0,6%. Эксперты считают, что банки готовятся к возможной паузе в снижении ключевой ставки Банка России.

Ставки по ипотеке выросли и на первичном, и на вторичном рынке

По данным «Дом.РФ», которые приводит «Коммерсант», ставки по ипотеке уже повысили несколько крупных банков. В частности:

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» — на 0,1–0,5%,

банк «Уралсиб» — на 0,6%.

На фоне повышения ставок изменилась и средневзвешенная ставка — показатель, отражающий средний уровень ставок по ипотечным программам банков:

на первичном рынке — до 18,71% годовых (+0,02%),

на вторичном рынке — до 18,67% годовых (+0,01%).

Проценты по ипотекам растут, так как объём вкладов в банках снизился

Одна из причин пересмотра, по мнению экспертов «Коммерсанта», — ожидание решения Банка России по ключевой ставке, которое регулятор примет 24 июля. Эксперты сообщили изданию, что топливный кризис может подтолкнуть ЦБ к замедленному снижению ключевой ставки.

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По словам экспертов «Коммерсанта», банки, которые ранее снижали ставки в расчёте на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, теперь корректируют условия, чтобы избежать сокращения доходов с уже выданных кредитов.

Кроме того, в мае объём депозитов физических лиц в банках сократился на 550 млрд рублей. Из-за этого снижается объём средств, из которых организация может выдавать кредиты, — потому и растёт стоимость ипотеки.

Доля льготных ипотек в банках выросла до 2,3 раз

На фоне повышения ставок по рыночной ипотеке россияне чаще пользуются программами с государственной поддержкой, сообщают источники «Коммерсанта». По данным «Коммерсанта», в банке «Уралсиб» доля льготных программ в общем объёме ипотечных выдач выросла в 2,3 раза, а в банке «Санкт-Петербург» — на 23%.

Эксперты издания считают, что дальнейшие изменения процентов по ипотекам будут зависеть от решения Банка России по ключевой ставке.

Ранее президент России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

14 июля президент Владимир Путин заявил, что макроэкономические показатели указывают на возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По его словам, смягчение денежно-кредитной политики станет «естественным процессом», если экономика сохранит стабильность.

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При этом часть представителей бизнеса ожидает более осторожных действий регулятора. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее заявил, что Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% на заседании 24 июля.