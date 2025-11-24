Директором по развитию студии KIONFILM стал Игорь Хомский

KIONFILM, собственная студия «МТС Медиа», ввела новую управленческую позицию — директора по развитию. Её занял продюсер и культурный менеджер Игорь Хомский. С апреля 2024 года Хомский занимал должность директора по взаимодействию с индустрией в холдинге «МТС Медиа».

Новая роль — и фокус на офлайн-проектах

В центре задач Хомского — развитие офлайн-инициатив и концепции 360, которая предполагает работу с контентом студии за пределами экрана. Одним из ключевых направлений станет фестиваль «Первый план» холдинга МТС Медиа — студенческий театральный проект, который впервые прошёл в марте 2025 года под руководством Игоря Хомского.

Фестиваль ориентирован на поиск молодых артистов, режиссёров, продюсеров и художников, а также на создание инфраструктуры для их профессионального роста. В планах Игоря Хомского — запуск продюсерских инициатив, связанных с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой аудитории.

Прошлый опыт работы — на стыке медиа и международных проектов

Игорь Хомский — выпускник продюсерского факультета ГИТИС, построивший карьеру на пересечении культуры, медиа и международного сотрудничества.

Он работал программным директором проекта «Сноб», занимался развитием швейцарского скульптурного парка La'collection Air, участвовал в международном музыкальном проекте MDRNTY и присоединился к Роскино как генеральный продюсер Russian Film Festival. Под его руководством за рубежом прошло более 20 фестивалей российского кино, которые собрали более миллиона зрителей.

Контекст

В KIONFILM отмечают: новую управленческую должность ввели на фоне активного роста студии. Сейчас перед всей командой стоят задачи по масштабированию проектов, поиску новых точек контакта с индустрией и зрителями и развитию инициатив — как в онлайне, так и в офлайне.

Сам Хомский подчёркивает, что проекты 360 позволят авторам рассказывать истории «шире, глубже и через разные среды». Запуск фестиваля «Первый план» он называет важным шагом по поиску молодых талантов. Уже в следующем году студия планирует выпустить сразу несколько оригинальных проектов, формат которых станет абсолютно новым для рынка.





Фото: пресс-служба KIONFILM