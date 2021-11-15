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Ритейлеры рассказали, как меняется продуктовая корзина россиян в течение суток

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис экспресс-доставки «Перекрестка» проанализировал, как меняется продуктовая корзина россиян в течение суток. Выяснилось, что жители России любят покупать утром молочные продукты, в обед – напитки, а вечером – сладкое и десерты. Самыми предпочтительными среди них оказались творожные сырки.

Ритейлеры рассказали, как меняется продуктовая корзина россиян в течение суток

Исследование продуктовой корзины клиентов сервиса доставки «Перекрестка» проводилось с учетом анализа данных за один год – с сентября 2020-ого по сентябрь 2021-ого. В выборку включены 89 городов России, в которых представлена служба.

По утрам – в период с 09:00 до 11:00 – люди чаще заказывают молочные продукты: творог, кефир, масло и молоко. Доля этих продуктов в корзине на 15% больше, чем при заказах в обед или вечером. Также в утренней корзине больше овощей – на 17% по сравнению с другими временами суток, и хлеба – на 20%.

В обеденное время – с 12:00 до 15:00 – увеличивается количество заказов десертов и сладкого. Их доля в корзине увеличивается на 40% по сравнению с утренним временем. Кроме того, в обед в 2,5 раза чаще заказывают напитки – в большинстве случаев это вода, а в летнее время – квас.

Вечером – c 16:00 до 19:00 – россияне резко переключают свои предпочтения на сладкое и десерты: эскимо, попкорн, пирожные, круассаны и газированная вода. Примечательно, что спрос на творожные сырки вечером вырастает на 120% по сравнению с утром. К вечеру также увеличивается доля фруктов в корзине. Зимой это чаще всего мандарины, а летом – дыня, черешня и арбузы.

«Мы видим, что доставка продуктов входит в повседневную жизнь россиян, не только в Москве, но и в регионах. Растет количество заказов после 20:00, на сентябрь 2021 года количество вечерних доставок увеличилось почти в 9 раз за год», – отметил директор по развитию омниканального бизнеса «Перекресток» X5 Group Илья Тимченко.

В компании пояснили, что стандартный продуктовый набор в экспресс-доставке существенно не меняется и преимущественно состоит из овощей, фруктов, молока, хлеба, яиц и творожных сырков.

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Фото на обложке: X5 Group

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