Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Каждый восьмой россиянин мечтает открыть свой бизнес в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Каждый восьмой россиянин планирует открыть свой бизнес в 2024 году. У граждан до 35 лет желание заняться предпринимательством выше, чем у других возрастных групп. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на IFORS Research.

Каждый восьмой россиянин мечтает открыть свой бизнес в 2024 году

60% граждан мечтает таким образом реализовать себя, еще 49% хотят больше зарабатывать, а 39% не желают зависеть от работодателя. 

48% респондентов не запускают своего дела из-за страха потери денег, 38% не уверены в собственных сила и знаниях, а у 29% отсутствует идея для бизнеса.

Наиболее распространенные барьеры, препятствующие открытию собственного бизнеса, называемые россиянами: 48% — страх потери денег, называемые с одинаковой частотой (по 38%) — неуверенность в собственных силах и недостаток знаний, 29% — отсутствие идеи для 

 IFORS Research проводит исследование с февраля 2020 года по всей России, в каждой волне на вопросы отвечают 1600 респондентов старше 18 лет. Седьмую волну исследования провели в ноябре-декабре 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Осенью 2023 года рекламная отрасль стала лидером по приросту регистраций бизнеса — исследование
  2. 2 Банковские приложения заняли второе место по интересу среди пользователей смартфонов в России — исследование
  3. 3 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  4. 4 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
  5. 5 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 декабря 2023

Акселератор Контура

14 декабря 2023

Генеративный ИИ: презентация топ-10 компаний и кейсов

15 декабря 2023

Стартап-акселератор «Южный ИТ-парк»

Все ВОЗМОЖНОСТИ