Каждый восьмой россиянин мечтает открыть свой бизнес в 2024 году

Каждый восьмой россиянин планирует открыть свой бизнес в 2024 году. У граждан до 35 лет желание заняться предпринимательством выше, чем у других возрастных групп. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на IFORS Research.
60% граждан мечтает таким образом реализовать себя, еще 49% хотят больше зарабатывать, а 39% не желают зависеть от работодателя.
48% респондентов не запускают своего дела из-за страха потери денег, 38% не уверены в собственных сила и знаниях, а у 29% отсутствует идея для бизнеса.
Наиболее распространенные барьеры, препятствующие открытию собственного бизнеса, называемые россиянами: 48% — страх потери денег, называемые с одинаковой частотой (по 38%) — неуверенность в собственных силах и недостаток знаний, 29% — отсутствие идеи для
IFORS Research проводит исследование с февраля 2020 года по всей России, в каждой волне на вопросы отвечают 1600 респондентов старше 18 лет. Седьмую волну исследования провели в ноябре-декабре 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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