Подписка онлайн — 2026: новые правила автосписаний в России

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», которые меняют правила работы онлайн-подписок и автосписаний. Закон впервые на уровне прямой нормы закрепляет право пользователя запретить сервису списывать деньги с ранее привязанных платёжных реквизитов. Изменения затрагивают все подписки,включая действующие договоры.

Автосписания сегодня: договор есть, механизма отмены — нет

До вступления поправок автосписания по онлайн-подпискам опираются на общие нормы Гражданского кодекса и закона «О защите прав потребителей», без отдельного регулирования рекуррентных платежей. Юристы компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнёры» указывают, что базовой правовой моделью для таких сервисов является абонентский договор, предусмотренный статьёй 429.4 ГК РФ. Дополнительно используется договор присоединения: пользователь принимает условия оферты целиком, что упрощает оформление подписки, но ограничивает его влияние на сценарии списаний.

При такой модели списание платы за длительный период — например, за год — не запрещено законом и считается правомерным при наличии информированного согласия пользователя и прямого указания таких условий в договоре.

Почему списания продолжаются — даже после отмены подписки

Ключевая проблема действующей модели связана со списаниями после удаления карты из личного кабинета или формальной отмены подписки. По мнению экспертов, причина — в технической природе рекуррентных платежей.

«При первом списании платежная система создаёт связку между продавцом и картой покупателя для последующих списаний без участия держателя карты», — поясняют юристы компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнёры».

Удаление карты в интерфейсе сервиса не всегда приводит к автоматическому прекращению этой связки на стороне банка или платёжной системы.

Кроме того, до вступления поправок у пользователей не существовало универсального и обязательного для сервисов механизма отзыва ранее данного согласия на списание, что и создавало правовую неопределённость.

Теперь закон прямо регулирует онлайн-подписки и автосписания средств

С 1 марта 2026 года закон «О защите прав потребителей» дополняется пунктом 4.2 статьи 16.1, который прямо регулирует списания по онлайн-подпискам и вводит запрет на использование платёжных реквизитов после отказа пользователя.

«Исполнителю запрещается использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета потребителя или данные о его электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчётах с ним», — следует из текста поправок.

Исполнитель обязан принять и обеспечить такой отказ, в том числе в электронной форме. В этом случае использование ранее предоставленных платёжных реквизитов для последующих списаний становится недопустимым.

Что изменится с 1 марта 2026 года

Юристы подчёркивают, что поправки не запрещают автосписания как механизм, но принципиально меняют модель согласия пользователя. Теперь согласие перестаёт быть бессрочным и безусловным.

«Само по себе первоначальное согласие более не является бессрочным и безотзывным разрешением на списание», — уточняют юристы А.А. Байбородин и Ю.И. Щербинин.

Обязанность принимать отказ превращает прекращение автосписаний в юридически значимое действие, а не просто интерфейсную настройку, отмечают эксперты.

При этом новые требования распространяются на все правоотношения, которые продолжаются после 1 марта 2026 года, вне зависимости от даты оформления подписки. Это означает, что ранее выданные согласия сохраняются, но становятся отзывными.

«Старые согласия остаются в силе, но при этом становятся более уязвимыми для отзыва со стороны потребителя», — поясняют юристы компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнёры».

Сервисы будут обязаны обеспечить механизм отказа и для пользователей с действующими подписками.

Онлайн-сервисы заявляют о готовности к новым требованиям

Для потребителей поправки означают усиление контроля над регулярными платежами: упрощается остановка нежелательных списаний, снижается риск технических ошибок и исчезает ситуация, при которой карта формально удалена, но деньги продолжают списываться.

При этом юристы предупреждают, что в первые месяцы после вступления закона в силу возможен рост споров и запросов на возвраты.

«Потребители безусловно активно опробуют новый механиз, а также будут оспаривать списания, совершенные до вступления поправок, но обнаруженные после», — отмечают юристы А.А. Байбородин и Ю.И. Щербинин.

Для бизнеса изменения несут финансовые, операционные и репутационные риски. Однако крупные игроки рынка заявляют, что давно выстраивают подписочную модель с упором на прозрачность. Так, в онлайн-кинотеатре PREMIER подчёркивают, что отмена подписки всегда была простой и понятной.

«Онлайн-кинотеатр PREMIER никогда не был сторонником агрессивного маркетинга и навязывания услуг: отменить подписку на сервис всегда было и будет легко. Пользователь не попадает в лабиринт и его не вводят в заблуждение формулировками или дизайном страницы», — сообщили в пресс-службе PREMIER.

В пресс-службе Яндекс Плюса также отмечают, что управление подпиской в их сервисе соответствует всем требованиям.

«Мы изначально выстроили управление подпиской так, чтобы пользователь полностью контролировал платежи и понимал условия подключения, продления и порядок списаний с карты», — резюмировали в пресс-службе сервиса.

Контекст

Как подчёркивают эксперты, поправки носят системный характер и формализуют практики, которые ранее зависели от добросовестности сервисов.

«Поправки имеют существенный, а не номинальный характер. Они вводят конкретную процедуру, обязательную для бизнеса, что качественно меняет баланс сил», — резюмируют юристы компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнёры».

С 1 марта 2026 года контроль над автосписаниями становится юридически закреплённым правом пользователя.