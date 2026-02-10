Проверить долги у приставов теперь можно через Госуслуги

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис, позволяющий пользователям проверять наличие долгов у физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе ФССП. Платформа позволяет пользователям узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Функция поможет заранее оценить возможные риски и избежать серьёзных последствий — например, ареста имущества или ограничения на выезд за границу.

Для проверки сервису потребуются только данные человека

Процедура проверки отличается для физических и юридических лиц. Чтобы получить информацию о задолженности другого человека, достаточно ввести его ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Если же нужно проверить данные о компании, к этим данным добавляются полное наименование организации и её юридический адрес.

Сервис может быть полезен при подготовке крупных сделок, проверке потенциальных партнёров и контрагентов, а также для оценки финансовых и юридических рисков. Он позволяет заранее узнать о наличии задолженностей и исполнительных производств, которые могут повлиять на деловые решения или привести к дополнительным ограничениям.

Минцифры планирует сократить сроки оказания госуслуг

Похожий сервис ранее был доступен на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Теперь проверка задолженностей стала доступна напрямую через «Госуслуги», без перехода на сторонние ресурсы.

Ранее глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что цель — сделать госуслуги максимально удобными: сократить сроки их получения, уменьшить число требуемых документов вплоть до нуля и по возможности исключить необходимость личного обращения в госструктуры, пишут «Ведомости». В министерстве рассчитывают, что эти меры позволят повысить удовлетворённость граждан качеством госуслуг как минимум на 50%.

Контекст

13 января 2026 года на портале «Госуслуги» был запущен открытый реестр злостных неплательщиков алиментов. Для проверки информации в реестре хватает минимального набора данных: фамилии, имени, отчества и даты рождения. Указывать паспортные данные или авторизовываться через Госуслуги не требуется.

По результатам проверки сервис отображает наличие или отсутствие долгов, а при их наличии — регион и сумму задолженности. Реестр должен помочь оценить финансовую добросовестность человека и стимулировать должников погашать алименты.