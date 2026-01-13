В России появился реестр злостных неплательщиков алиментов

На портале Госуслуги заработал открытый реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщили в Минцифры. С его помощью можно узнать, есть ли у человека задолженность по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе она образовалась и на какую сумму. Сервис доступен всем пользователям без авторизации.

Кто попадает в реестр

В реестр включаются только «злостные должники» по алиментам. Речь идёт о людях, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов либо были объявлены в розыск судебными приставами.

Таким образом, в списке не отображаются граждане с временной или спорной задолженностью — только случаи, подтверждённые мерами принудительного воздействия со стороны государства.

Какие данные нужны для проверки

Для проверки информации в реестре требуется минимальный набор данных: фамилия, имя, отчество и дата рождения человека. Указывать паспортные данные или входить в личный кабинет Госуслуг не нужно.

По результатам проверки сервис показывает наличие или отсутствие задолженности, а также регион и сумму долга, если человек внесён в реестр.

Контекст

Как отмечают в Минцифры, реестр может использоваться «для оценки финансовой добросовестности» — например, при заключении сделок или принятии решений, связанных с доверием к человеку. Кроме того, публичность информации рассматривается как дополнительный стимул для должников погашать задолженности по алиментам.

Запуск сервиса стал частью цифровизации социальных и правовых инструментов на Госуслугах и направлен на повышение прозрачности исполнения алиментных обязательств.