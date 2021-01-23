Скачал 26 тысяч файлов: Tesla обвинила своего программиста в краже данных

Компания Tesla подала в суд на своего бывшего сотрудника Алекса Хатилова и обвинила его в краже конфиденциальной информации. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на базу данных федерального суда Северного округа Калифорнии.

Хатилов был принят в компанию на должность инженера-программиста 28 декабря 2020 года. Через три дня скопировал файлы на языке программирования Python в свое облачное хранилище Dropbox, всего около 26 тысяч файлов. В начале января сотрудника уже уволили, уточняет телеканал.

Позднее Хатилов в интервью New York Post рассказал, что файлы оказались в его «облаке» по ошибке. Он якобы хотел сделать резервную копию папки на своем компьютере, но случайно переместил ее в Dropbox (программист работал удаленно).

В Tesla не верят в непреднамеренность копирования. Скачанные файлы содержали данные, которые, по мнению компании, представляют интерес для конкурентов и обеспечивают дорожную карту для копирования инноваций Tesla. Когда служба безопасности сообщила Хатилову о подозрениях в краже файлов, тот удалил возможные улики, делится подробностями CNBC.

Вчера стало известно, что основатель компани Tesla Илон Маск пообещал выплатить $100 млн разработчикам самого эффективного метода улавливания углекислого газа.

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